On ne sait jamais quand une bande-annonce de Rick and Morty va sortir. Eh bien, c'est maintenant.

Un trailer de Rick and Morty, c’est un peu comme une conférence d’Emmanuel Macron : on ne sait jamais quand ça va tomber, et on ne sait pas s’il va se passer quelque chose d’important ou non.

Adult Swim, la chaîne américaine qui diffuse la série animée co-créée par Dan Harmon et Justin Roiland, a mis en ligne par surprise une nouvelle bande-annonce, ce 30 mars 2021. On y apprend que la saison 5 de Rick and Morty débutera le dimanche 20 juin prochain.

Une saison 5 meilleure que la quatrième ?

Il y aura donc 18 mois de décalage entre la saison 4 et la saison 5 de la série comique, ce qui est cohérent avec le rythme particulièrement aléatoire auquel elle a habitué ses spectateurs et spectatrices. La quatrième saison était elle-même diffusée entre novembre et décembre 2019, soit deux ans après la fin de la saison 3. D’ordinaire, les séries épousent plutôt un rythme de diffusion annuel.

La bande-annonce de cette cinquième saison semble mettre moins l’accent sur les blagues méta et les private jokes, et c’est une agréable surprise. Le volet précédent avait en effet tendance à se focaliser un peu trop sur ce que « l’on attend de Rick and Morty », quitte à se retrouver parfois paralysé par les exigences des fans.

« Vous pouvez désormais commencer à nous poser des questions sur la saison 6 », a d’ailleurs ironisé Adult Swim en description de la vidéo, faisant référence aux aficionados très intenses, rarement satisfaits par le rythme de diffusion de Rick and Morty, ou la quantité de nouveaux épisodes produits.

Comment regarder Rick and Morty en France ?

Les quatre saisons de Rick and Morty sont actuellement disponibles en streaming légalement sur Netflix France, mais ce n’était pas toujours le cas.

Fin 2019, la saison 4 de la série animée n’était visible que sur Adult Swim France, chaîne qui a été lancée à l’été 2019. Il fallait alors se brancher sur la chaîne de télévision Toonami, sur laquelle Adult Swim était diffusée comme un programme, entre 23 heures et 2 heures du matin.

Adult Swim avait également passé un partenariat avec Molotov, qui sera peut-être réitéré en juin pour cette nouvelle saison. Molotov est une plateforme française de distribution de chaînes de télévision sur Internet. Pour 2,99 euros pas mois, il est possible de s’abonner à Adult Swim et Toonami pour avoir accès aux contenus, mis en ligne en VO et VOST au lendemain de la diffusion aux États-Unis.

La saison 5 de Rick and Morty sera sûrement diffusée comme les précédentes, à raison d’un épisode par semaine. Ses créateurs n’ont pas précisé combien d’épisodes celle-ci compterait. Le volet précédent, composé de 10 épisodes, avait été séparé en deux « blocs » de cinq épisodes.

En 2018, Adult Swim a renouvelé la série pour 70 épisodes (oui, soixante-dix), ce qui leur laisse techniquement la marge pour aller au minimum jusqu’à la saison 10. D’ici là, peut-être que l’on sera entré dans les années 2030, et que la pandémie de coronavirus sera terminée.

