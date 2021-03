Square Enix a levé le voile sur un nouvel épisode de Life is Strange. Sous-titré True Colors, il abandonnera le format épisodique et sera disponible le 10 septembre.

Heureusement pour Square Enix, il y avait Life is Strange : True Colors, gros temps fort de sa conférence Presents, diffusée le 18 mars. Étonnamment, la firme nippone a évité tout effet de surprise, puisque ce nouvel opus est évoqué depuis plusieurs jours. Aux manettes, on ne retrouve pas Dontnod Entertainement, mais Deck Nine Games, qui avait déjà développé Life is Strange : Before the Storm.

Bonne nouvelle, Life is Strange : True Colors abandonne le format épisodique pour être disponible en intégralité dès le 10 septembre sur PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, Steam et Stadia. Square Enix a également officialisé Life is Strange : Remastered Collection, qui réunit Life is Strange et Life is Strange : Before the Storm en leur offrant de plus jolis graphismes. On pourra récupérer la compilation dans la Definitive Edition de True Colors, puis plus tard en achat séparé.

Life is Strange : True Colors sera centré sur une héroïne dotée d’un pouvoir puissant

Le contexte de Life is Strange : True Colors est déjà connu. On suivra Alex Chen, qui retourne à Haven Springs et doit percer les mystères entourant la mort supposément accidentel de son frère. Comme les précédents jeux, Life is Strange : True Colors sera axé sur la narration et centré sur un personnage doté d’un pouvoir puissant. Après la manipulation de temps de Max, les joueurs vont pouvoir ressentir les émotions. L’expérience sera donc articulée autour de l’empathie, sachant que les aptitudes si particulières d’Alex auront parfois de lourdes conséquences pour elle. Il faut dire qu’elle peut « ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres ».

Life is Strange : True Colors s’annonce déjà comme l’épisode le plus ambitieux de la saga. Deck Nine Games a démarré la production en 2017, ce qui lui a laissé beaucoup de temps pour travailler sur le fond et la forme. On nous promet déjà des animations de meilleure facture, fruits de séances de motion capture pour renforcer leur réalisme. On devrait aussi pouvoir profiter d’une aventure plus ouverte grâce à l’abandon du format épisodique.

L’accent a également été mis sur la bande son, comprenant des titres inédits ou cultes (comme Creep de Radiohead). « Toutes les avancées que nous avons faites dans les domaines de la narration, de la technologie de développement et des doublages de haute qualité depuis Life is Strange : Before the Storm permettront aux joueurs de se plonger plus profondément que jamais dans le monde captivant de Life is Strange : True Colors », promet Jeff Litchford, vice-président de Deck Nine Games.

Crédit photo de la une : Square Enix Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo