Lecture Zen Résumer l'article

Certains fans de Life is Strange sont en colère en raison des choix scénaristiques du nouvel opus Double Exposure, qui occulte ce qui se passe dans l’épisode original.

C’est le grand retour de la saga Life is Strange. Dès le 29 octobre, les fans vont pouvoir découvrir les nouvelles aventures de Max Caulfield, héroïne du tout premier opus, avec Life is Strange: Double Exposure. En réalité, il est déjà possible de jouer aux deux premiers chapitres du jeu, grâce à un accès anticipé très controversé, réservé à l’édition la plus chère du jeu.

Grâce à cette possibilité de jouer très en avance, des joueuses et des joueurs ont pu voir quelques choix scénaristiques opérés par le studio Deck Nine Games, par rapport au Life is Strange original (développé par Don’t Nod). Et certaines décisions ne semblent pas du tout au goût de tout le monde. Sur Steam, un internaute témoigne : « Ce jeu ne respecte pas les événements du premier jeu. »

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Life is Strange et Life is Strange: Double Exposure.

Safi, Max et Moses (de gauche à droite). // Source : Deck Nine/Square Enix

Le créateur de Life is Strange vient à la rescousse de Double Exposure

À la fin de Life is Strange, un choix crucial s’offre à vous : sacrifier Chloe ou poursuivre votre idylle avec elle. Au début de Life is Strange: Double Exposure, vous devez décider laquelle de ces deux fins est canonique, avec une conséquence quasi identique pour le personnage Chloe. Soit elle est morte, soit Max et Chloe ont rompu. Dans les deux cas, Chloe n’apparait pas dans Life is Strange: Double Exposure, ce qui rend la fin de Life is Strange dérisoire quant au destin de l’héroïne.

C’est cette gestion de Chloe, qui a eu droit à son propre jeu avec Before the Storm, qui pose souci. Pire, Deck Nine ignore une romance queer ayant énormément marqué les esprits (et qui a été une source d’identification pour beaucoup de personnes). La voir réduite à une rupture qui n’est pas montrée à l’écran constitue un crève-cœur légitime. L’internaute Jen accuse carrément Deck Nine et Square Enix (l’éditeur) de « tuer volontairement la saga ».

You can't convince me that this wasn't written by a 13 year old as a Wattpad self-insert. It's absolute trash. No redeeming qualities, no coming back for a franchise that @DeckNineGames & @SquareEnix seem to have killed on purpose #LifeisStrangeDoubleExposure https://t.co/DTu3DsgUDv — Jen 🏳️‍🌈🍉🖤 (@jensnotwriting) October 25, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’affaire semble hélas aller très loin, avec des développeurs directement ciblés par des personnes mécontentes et du harcèlement. À tel point que Michael Koch, co-créateur de Life is Strange et directeur créatif chez Don’t Nod, a pris la défense de ses homologues. Dans un tweet publié le 19 octobre, il indique : « Depuis la sortie de Life is Strange: Double Exposure, je vois beaucoup de tension et de messages haineux à l’encontre de Deck Nine. Je n’ai pas encore joué au jeu et je n’ai aucune idée d’où va leur histoire. Mais je sais que rien ne justifie la haine envers des gens en raison de ce qu’ils ont écrit. Vous pouvez être déçus, vous pouvez vouloir d’autres scénarios pour les personnages que vous aimez… mais la création est difficile et très subjective, et si Double Exposure ne vous satisfait pas, il n’efface pas ce que vous avez imaginé. »

Un peu plus tard, Michael Koch admettra quand même que Deck Nine a fait des choix que ses équipes et lui « n’auraient pas écrits ». Il ajoute : « Je suis quasiment sûr que je ne reconnaîtrai pas mes personnages en jouant au jeu, mais c’est inévitable quand vous avez différents scénaristes. » Sentiment qu’il avait déjà, explique-t-il, face aux comics.

« Même si ce n’est pas l’histoire que j’aurais choisie, je suis intriguée par la découverte de nouvelles histoires et de perspectives différentes ! Et réentendre Hannah sera formidable ! » Le cocréateur de Life is Strange respecte donc la vision de Deck Nine, et les fans les plus virulents feraient peut-être bien d’en faire autant.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+