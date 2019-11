Dontnod Entertainment a dévoilé son prochain jeu narratif. Baptisé Tell Me Why et édité par Microsoft, il nous mettra dans la peau d'un personnage transgenre.

Avec Life is Strange, Dontnod Entertainment a touché beaucoup, beaucoup de joueurs et joueuses. Et, avec Tell Me Why, son prochain jeu narratif dévoilé à l’occasion du XO19 organisé le 14 novembre par Microsoft, le studio parisien va s’attaquer à un sujet complexe : la représentation des personnes trans.

Situé en Alaska, Tell Me Why s’articulera autour des jumeaux Tyler et Alyson, qui doivent utiliser leurs liens privilégiés pour remémorer des souvenirs parfois douloureux. Les deux personnages seront jouables et Tyler est décrit par Dontnod comme un homme transgenre. Il est même le « premier héros d’un studio et d’un éditeur majeurs qui est transgenre ».

Le prochain Dontnod poussera l’inclusivité d’un cran

Comme l’invoque le communiqué de Dontnod, il s’agit d’une volonté assumée de faire franchir un palier supplémentaire à l’inclusivité et la représentation des communautés LGBT+. Life is Strange avait d’ailleurs déjà pavé la voie avec Chloe, héroïne ouvertement lesbienne, et la possibilité dans le jeu de nouer des relations fortes, voire amoureuses, avec elle.

Pour ce faire, Dontnod et Microsoft ont travaillé de concert avec l’organisation GLAAD (qui lutte contre les discriminations et agit pour une meilleure représentation des communautés LGBTQ). « Microsoft et Dontnod ont imaginé Tyler avec un réel engagement sur l’authenticité. Tyler est un personnage accompli et attachant, dont l’histoire n’est pas simplement réduite à des tropes trans », explique Nick Adams, en charge de la représentation des transgenres à GLAAD. On peut donc penser que tout ce qui constitue le parcours parfois compliqué d’une personne transgenre sera intelligemment traité dans Tell Me Why. Surtout s’il y a une insistance sur le passé des personnages (comme dans Life is Strange, les choix seront importants et façonneront l’histoire).

À noter que Dontnod n’entend pas répéter les erreurs du passé concernant le calendrier de Tell Me Why, dont les trois chapitres seront tous disponibles à l’été 2020, à des dates connues à l’avance. On pourra y jouer sur Xbox One (dont le Xbox Game Pass) et PC (Windows Store et Steam).

