Square Enix va s'adresser aux fans de jeux vidéo ce jeudi 18 mars, avec une première conférence en direct. On sait déjà qu'il y aura un nouvel épisode de Life is Strange.

Square Enix a décidé de renforcer sa communication en 2021, avec une première conférence diffusée ce jeudi 18 mars. Intitulée Square Enix Presents, elle lancera « une série d’émissions au cours desquelles Square Enix présente ses nouveaux jeux, mises à jour et actualités ».

Comment suivre la conférence Square Enix ?

Pour voir la présentation en direct, il faudra faire un choix entre l’événement ou la conférence hebdomadaire de Jean Castex : rendez-vous sur YouTube et sur Twitch, à partir de 18h, heure française. On connaît déjà la durée de l’événement : 40 minutes.

Des nouveaux jeux chez Square Enix

Square Enix dispose aujourd’hui de beaucoup de licences dans son catalogue. Voilà pourquoi il peut se permettre de prendre la parole avec un show dédié, surtout en cette année 2021 qui devrait encore être privée des principaux salons de jeux vidéo (les moments normalement choisis par les éditeurs et les constructeurs pour annoncer leurs nouveautés).

Dans son communiqué de presse partagé le 11 mars, Square Enix a déjà teasé l’officialisation d’un nouveau Life is Strange (jeu narratif) — « ainsi que des informations sur Outriders, Marvel’s Avengers, Balan Wonderworld ». Concernant Life is Strange, on aura une présentation du personnage principal, qui sera doté d’un pouvoir décrit comme fascinant. On rappelle par ailleurs que Marvel’s Avengers reçoit aujourd’hui sa mise à jour PS5 et Xbox Series X/S.

Les fans de Tomb Raider feraient bien de surveiller ce Square Enix Presents, qui célébrera le 25e anniversaire de la saga centrée sur la célèbre aventurière. On peut s’attendre à tout : une compilation d’anciens épisodes remasterisés ou, mieux, une aventure 100 % inédite ? Il devrait donc y avoir quelques surprises.

