Après quatre épisodes, WandaVision, série disponible sur Disney+, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Et il vaut mieux avoir vu certains films du Marvel Cinematic Universe pour ne pas être totalement largué. Nos conseils, garantis sans spoiler.

Après une année 2020 de disette à cause de la pandémie de coronavirus, le Marvel Cinematic Universe a retrouvé le chemin des écrans grâce à WandaVision — première série diffusée sur Disney+ et chargée de lancer la phase IV. Pour le moment, quatre épisodes sont disponibles sur la plateforme de SVOD. Ils assument un ton volontairement décalé et cachent des mystères qui sont encore loin d’avoir tous été éclaircis.

Pour ne rien arranger, WandaVision n’est pas vraiment un contenu que l’on pourrait conseiller à celles et ceux qui n’auraient absolument rien vu du Marvel Cinematic Universe. Étant donné que la série est proposée après 23 films aux liens forts, elle prend pour acquis certains éléments que la spectatrice ou la spectateur doive connaître pour ne rien louper. Par exemple, dans l’épisode 3, le nom Ultron est lâché. Si vous n’avez pas vu le film centré sur ce personnage, vous passerez à côté de cette information.

Voilà pourquoi il est préférable d’avoir vu certains longs métrages développés par Marvel pour mieux se lancer dans WandaVision. Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire de visionner l’intégralité des trois premières phases. Il est possible de se contenter de cinq films. À noter que ce petit guide ne contient aucun spoiler majeur.

Les cinq films à voir pour se lancer sereinement dans WandaVision

Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Avengers : L’Ère d’Ultron est loin d’être un film pilier du Marvel Cinematic Universe. En revanche, il en est un pour WandaVision dans la mesure où il introduit les deux personnages principaux de la série : Vision et Wanda Maximoff (les puristes diront que l’héroïne apparaît pour la première fois dans la scène bonus de Captain America : Le Soldat de l’hiver).

Wanda, d’abord présentée comme une antagoniste, y apparaît aux côtés de son frère jumeau tandis qu’on comprend comment est créé Vision (entité robotique née de la fusion entre l’intelligence artificielle J.A.R.V.I.S. et la Pierre de l’esprit).

Captain America : Civil War (2016)

Moins essentiel que Avengers : L’Ère d’Ultron, Captain America : Civil War est important, dans le sens où on assiste au début de l’idylle entre Wanda et Vision. L’intrigue principal du film, centrée sur un désaccord au sein des Avengers concernant la révélation de leur identité au monde entier, part aussi d’un événement dont Wanda est, hélas, à l’origine. Elle tient donc un rôle crucial dans le blockbuster qui oppose Iron Man et Captain America.

À lire : Notre critique de Captain America: Civil War

Avengers : Infinity War (2018)

Dans Avengers : Infinity War, le grand méchant Thanos débarque sur Terre pour s’emparer des pierres de pouvoir et faire disparaître la moitié de la population galactique. Vision possède l’une de ses gemmes, ce qui fait de lui une cible tout désignée pour le super-vilain. On ne vous dira rien de plus sur les conséquences de l’affrontement. Il faut simplement garder à l’esprit que ce qu’il se passe dans Avengers : Infinity War change beaucoup de choses pour plusieurs membres des Avengers — y compris Vision et Wanda, donc.

À lire : Notre critique d'Avengers: Infinity War

Captain Marvel (2019)

Que vient faire Captain Marvel, une origin story, dans cette sélection de films indispensables pour apprécier WandaVision sans perdre le fil ? Il introduit un personnage clé de la série : Monica Rambeau, encore enfant dans le long métrage articulé autour de Carol Danvers. Monica n’est autre que la fille de la meilleure amie de la super-héroïne. Bref, elle est loin d’être n’importe qui dans le Marvel Cinematic Universe.

À lire : Notre critique de Captain Marvel

Avengers : Endgame (2020)

Avengers : Endgame sert de point d’ancrage dans la filmographie Marvel et constitue, surtout, un nouveau départ. Il vient clôturer un chapitre crucial : celui des Avengers formés par Iron Man, Captain America et Thor. Comme WandaVision se situe après, il est intéressant de voir où en sont Vision et Wanda avant d’embarquer dans leur propre aventure, que ce soit en termes de motivations ou d’état d’esprit. Et il est fort probable que la série finisse par s’y référer de manière plus explicite dans le futur.

À lire : Notre critique d'Avengers: Endgame

