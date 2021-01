Amazon a dévoilé la sélection de films et séries qui apparaîtront sur sa plateforme de SVOD en février. La multinationale s'adresse surtout aux amoureux de films.

Amazon Prime Video

Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, elle mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.