Pour aider ses clients à choisir un meuble TV adapté aux nouvelles consoles, un magasin Ikea a conçu des reproductions à l'échelle de la PS5 et de la Xbox Series X. Habile.

La Xbox Series X et la PlayStation 5, les deux consoles nouvelle génération lancées en novembre dernier, ont beaucoup de qualités. Mais leur design n’en fait pas forcément partie. La Xbox Series X ressemble à une petite tour de PC tandis que la PS5 est… très grosse. Les choix esthétiques opérés par Microsoft et Sony peuvent devenir un véritable casse-tête au moment de placer les consoles dans un meuble. Voilà pourquoi un magasin Ikea a imaginé des reproductions pour aider les utilisateurs à faire un choix adapté.

Une photo des deux consoles fictives a été partagée sur Reddit le 4 janvier 2021. On aurait pu croire à un fake, mais, joint par Numerama, Ikea France a confirmé son authenticité. « Les images qui circulent proviennent du magasin IKEA Schaumburg aux États-Unis. L’équipe du magasin a souhaité montrer comment les consoles de nouvelle génération pouvaient s’adapter à nos solutions de rangement et ont travaillé autour de ce dispositif », précise l’entreprise.

Une idée astucieuse : les consoles sont imposantes

La mise à disposition de reproductions de la PS5 et de la Xbox Series X est une initiative habile de la part du magasin. Au regard des mensurations de la console de Microsoft (30,1 x 30,1 x 15,1 centimètres) et, surtout, de celle de Sony (39 x 10,4 x 26 centimètres), il s’agit d’une aide très précieuse pour s’assurer que les produits peuvent se loger facilement dans un meuble (que ce soit à l’horizontale ou à la verticale). Il serait en effet dommage de faire l’acquisition d’un mobilier incompatible avec sa nouvelle console.

Au passage, on remarque que les employés d’Ikea ont beaucoup d’humour. Sur la reproduction de la PS5, on peut lire la mention : « Quel meuble Ikea peut accueillir ma nouvelle console surdimensionnée ? » Il s’agit d’un petit tacle gentil à l’adresse de Sony, qui a donné naissance à la console la plus imposante de l’ère moderne.

On a demandé à Ikea France si cette idée astucieuse allait être reprise par d’autres magasins du groupe suédois (notamment dans nos contrées). Cette question est malheureusement restée sans réponse.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo