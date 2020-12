Vous allez peut-être avoir envie d'un bon casque audio pour jouer à la PS5, à la Xbox Series S ou à la Xbox Series X dans les meilleures conditions. Comme l'offre est riche, notre guide vous aidera à faire un bon choix.

La PlayStation 5, la Xbox Series S et la Xbox Series X sont disponibles depuis plusieurs semaines. Naturellement, les accessoiristes ont mis à jour leur catalogue de produits pour s’accommoder aux mieux à ces consoles nouvelle génération, amenées à durer dans le temps. Et parmi les produits très plébiscités par les joueurs, on trouve les casques — conçus pour renforcer l’immersion et laisser votre foyer en paix (un vrai argument quand le salon est partagé).

Les marques de casques sont nombreuses, tout comme les gammes, avec des prix qui vont de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines d’euros. Il en existe des filaires, des sans fil ou encore des versions spécifiquement conçues pour une famille de console (avec les optimisations qui vont bien). Pour vous aider à faire le bon choix, voici quelques références que nous avons pris soin de tester ces dernières semaines.

Des casques parfaits pour la Xbox Series S, la Xbox Series X et/ou la PS5

JBL Quantum One (PS5, Xbox Series X/S)

Rolls Royce

JBL vise le très haut du panier avec son Quantum One, casque orienté gaming dont le prix franchit la barre des 200 euros. Il faut dire qu’il embarque plusieurs technologies de pointe, comme un rendu spatialisé, une réduction de bruit active et un outil de calibration. S’il donne le meilleur de lui-même sur PC, où l’on retrouve toutes ses fonctionnalités clés, il reste un choix très pertinent pour un joueur console. Uniquement filaire, le Quantum One est compatible avec la PS5, la Xbox Series S et la Xbox Series (grâce au port jack de la manette). Vous jouez aussi sur PC ? Un dongle USB est fourni. Le micro, lui, est détachable.

Via le logiciel disponible sur PC, il est possible de paramétrer copieusement le Quantum One, équipé de LED pour s’illuminer. Le design se veut assez agressif, avec des sculptures un peu partout. Elles ne viennent pas inhiber le confort, irréprochable grâce à une bonne répartition du poids et des oreillettes généreusement rembourrées. La qualité de fabrication est de circonstance, à ce prix. Et sa polyvalence est un vrai argument pour les gros joueurs.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 (PS5)

Valeur sûre

Ne vous fiez pas à son look rugueux, le Stealth 700 Gen 2 conçu par Turtle Beach est très confortable — merci la mousse à mémoire de forme et les microcapsules de gel rafraîchissantes. Mieux, ce casque sans fil assure des prestations acoustiques de très haute volée, avec précision et cohérence. On garde de bons souvenirs de nos quelques missions spectaculaires de Call of Duty : Black Ops Cold War avec ce casque vissé sur nos oreilles (directivité très appréciable des effets sonores, qui s’accumulent dans le jeu de tir d’Activision). Le Stealth 700 Gen 2 est doté d’un microphone qui se rétracte dans l’oreillette gauche et s’appuie sur une autonomie qui dépasse largement les 20 heures annoncées par le constructeur.

Vous jouez sur Xbox ? Il existe une version spécifiquement pensée pour les consoles de Microsoft.

Razer Kaira Pro (Xbox Series X/S)

Spectacle sons et lumières

Razer et Microsoft sont des partenaires privilégiés depuis déjà plusieurs années. À l’occasion de la sortie de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, l’accessoiriste commercialise le casque sans fil Kaira Pro. Contrairement aux autres produits de la marque, il étonne par sa sobriété. En grande majorité, il est habillé de noir, avec quelques touches de vert — couleur emblématique partagée par les deux entreprises –, sans oublier l’éclairage Chroma. Le casque est équipé de coussinets en mousse à mémoire de forme et les oreilles l’en remercient : en termes de confort, le Kaira Pro fait fort.

Sur Xbox, on peut télécharger une application dédiée permettant de paramétrer le casque à l’envi (la couleur des lumières, le profil audio…). Le rendu sonore est bien équilibré et manque simplement d’un soupçon de puissance. L’autonomie oscille entre 15 et 20 heures, tandis que le micro est détachable.

Sony 3D Pulse (PS5)

L'officiel PS5

Le 3D Pulse n’est autre que le casque sans fil officiel, lancé par Sony pour accompagner le lancement de la PS5 et profiter au mieux de la technologie 3D Tempest (censée améliorer l’immersion). La firme nippone a opté pour un positionnement agressif, son casque étant commercialisé à moins de 100 euros. Cela se ressent dans les finitions : la solidité à long terme pose question, la réduction de bruit passive est inexistante et l’autonomie est décevante (une grosse dizaine d’heures, au mieux). On profite quand même du plug and play (on branche la clef USB fournie et le tour est joué) et d’un — léger — gain immersif (merci l’activité surround). Le rendu n’est pas le plus précis du marché, mais le rapport qualité/prix est indéniable. À noter que le microphone est intégré dans le design futuriste, alliant le blanc et le noir comme la console.