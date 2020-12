Une scène post-générique annonce l'arrivée, dans un an, d'un spin-off sur Boba Fett. Disney n'en avait pas parlé le 10 décembre lors de la présentation de tous ses projets, afin de garder la surprise sous le coude.

Ça y est, le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian a été diffusé sur Disney+. Peut-être êtes-vous encore en train de vous remettre de cette fin de saison haletante. D’ailleurs, peut-être avez-vous fermé un peu vite le lecteur vidéo. Dans ce cas, vous avez manqué une annonce qui apparaît peu après les crédits.

Une série en prises de vues réelles consacrée à Boba Fett est sur les rails. Son titre ? The Book of Boba Fett. Elle doit être diffusée à partir de décembre 2021 sur le service de vidéo à la demande (SVOD) du géant du divertissement américain. Cette nouvelle série n’avait pas été annoncée le 10 décembre, lorsque Disney a présenté ses plans à propos de Star Wars pour les années à venir.

À lire : Le récap des grosses annonces Star Wars

Boba Fett aura droit à son spin-off

Après le générique de fin, une scène est d’ailleurs proposée aux téléspectateurs. Elle donne une petite idée de ce que la série The Book of Boba Fett pourrait raconter. En effet, on voit le chasseur de primes revenir sur Tatooine et prendre le contrôle du palais de Jabba le Hutt. Celui-ci n’est d’ailleurs pas là. Souvenez-vous, il a été défait cinq ans plus tôt lors des évènements de l’épisode VI, Le Retour du Jedi.

Boba Fett n’est d’ailleurs pas seul. Il est accompagné par Fennec Shand, une mercenaire qui lui doit la vie. La scène les montre se débarrassant de sbires sans importance, avant de libérer une pauvre esclave enchaînée au trône. Bib Fortuna, l’ex-bras droit de Jabba le Hutt, est aussi de la partie. L’intéressé, qui semblait diriger le palais depuis la mort de son patron, connaît d’ailleurs un sort funeste.

Avant The Mandalorian, le sort de Boba Fett après l’épisode VI n’était pas clair. La saison 2 a montré qu’il avait survécu à sa chute dans la gueule du Sarlacc, et qu’il errait depuis lors sur Tatooine. Son armure était d’ailleurs apparue dès le premier épisode, et son visage était visible à la fin. Par la suite, il n’a cessé de prendre de l’importance au fil de l’intrigue, avec des clins d’œil aux clones ou à son armement. Son vaisseau, le Slave I, a aussi été mis à l’honneur.

De toute évidence, la série télévisée remettra en scène Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen). Il y a quelques années, des rumeurs suggéraient qu’un film sur Boba Fett, qui apparaissait déjà dans les épisodes V et VI de Star Wars, était dans les cartons. À la réalisation, le nom de James Mangold était évoqué, un cinéaste qui a tourné Logan, un film de super-héros salué pour sa maturité scénaristique.

Quand Disney a annoncé le rachat de Lucasfilm en 2012, pour plus de 4 milliards de dollars, la société avait annoncé la mise en chantier de l’épisode VII et déclaré que d’autres projets cinématographiques allaient suivre. Cela s’est concrétisé par deux autres films, les épisodes VIII et IX, ainsi que deux films dérivés, Rogue One : A Star Wars Story et Solo : A Star Wars Story.

Le plan de vol était simple : un film Star Wars par an, en alternant un film de la trilogie et un film dérivé. En conséquence, après l’épisode IX, qui sort en décembre 2019, on devait donc se retrouver avec un troisième film dérivé en 2020. Cependant, Solo n’ayant pas rencontré le succès escompté, Lucasfilm a décidé d’annuler le projet de troisième film dérivé. Cela a été confirmé en octobre 2018.

À lire : Dans quel ordre regarder les films Star Wars ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Disney+ Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo