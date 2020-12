Écouter une série Netflix dans le métro sans avoir à la regarder ? Aberrant, diront les puristes. Nous avons toutefois regroupé quelques arguments qui pourraient justifier la pertinence ce cette option « audio » dans l'application mobile Netflix.

Et si vous pouviez couper la vidéo d’une série Netflix pour économiser de la batterie et de la 4G, tout en continuant à écouter votre programme ? C’est une option que serait en train de tester la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), a remarqué le site xda-developers dès le 27 octobre 2020. À l’époque, la fonctionnalité n’était pas accessible, il s’agissait juste de quelques lignes observées dans le code de l’app Android.

À présent, les premiers abonnés à Netflix ont pu avoir accès à cette fonctionnalité-test, ce qui n’a pas échappé, ce 16 décembre, aux journalistes du site AndroidPolice, à la pointe des innovations spécifiques à ce système d’exploitation. Il faut dire que Netflix utilise beaucoup son app Android pour tester des options originales : c’est ici que la firme avait en premier lancé la fonction « avance rapide » qui permet de regarder plus rapidement des contenus vidéo.

On peut voir à quoi ressemblerait cette option grâce aux captures d’écran publiées par AndroidPolice : il s’agit d’un bouton bleu que l’on peut activer à partir du panneau de contrôle, lorsque l’on interagit avec le contenu. Lorsque l’on clique dessus, la vidéo s’en va, il ne reste plus que le son.

Mais pour quoi faire ?

Au-delà de notre titre volontairement un peu provocateur, il semble évident que l’option « Vidéo OFF » ne plaira pas à tout le monde. Elle fait partie de ces fonctionnalités que certains jugeront dégradantes pour l’œuvre mise à la disposition des spectateurs et spectatrices.

Toutefois, après un tour de parole rapide au sein d’Humanoid, le groupe média propriétaire de Numerama, nous avons été forcés de constater que certains ont trouvé l’idée alléchante, notamment dans les transports en commun, ou pour les contenus à faible valeur ajoutée. « Soyons honnêtes, toutes les séries/films de Netflix ne sont pas non plus de l’ultra grand cinéma », a lancé un de nos confrères. « C’est surtout pour les talk-shows et les spectacles comiques que c’est pratique », a continué un autre. « Ça sera pratique quand ils auront les droits de Kaamelott », a lancé un troisième.

Un quatrième nous a fait remarquer que cette option pourrait d’ailleurs être très appréciée sur YouTube, que beaucoup d’internautes utilisent pour écouter de la musique ou des tutos qui s’écoutent plus qu’ils ne se regardent — or cela consomme beaucoup de bande passante, et, sans option premium, cela force à ne jamais verrouiller son téléphone.

Il convient aussi de rappeler plusieurs choses : d’une, Netflix teste très régulièrement des choses, et il ne serait pas étonnant que cette option ne soit jamais intégrée à l’application au final. De deux, même si elle l’était, il s’agit d’une fonctionnalité supplémentaire, et personne ne sera contraint de l’utiliser. La plateforme de SVOD reste cohérente avec sa ligne de conduite : proposer des choses qui servent le mieux ses abonnés et leurs besoins. Si certains abonnés aiment bien regarder une série en vitesse x1,5, la firme n’est pas là pour les juger. Si certains aiment écouter des épisodes de Friends, leur smartphone en poche, en déambulant dans les couloirs du métro, elle leur fournira cette possibilité.

Et si vous n’êtes pas contents, ce sera probablement pareil.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo