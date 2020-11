Le dernier opus du célèbre shooter de Gearbox passe à moins de 10 euros sur la majorité des plateformes : PC, PS4 (optimisé PS5), Xbox (optimisé Series X) et PC chez la majorité des e-commerçants.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Difficile d’être passé à côté de Borderlands 3 qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, autour de son exclusivité Epic Games Store sur PC. Malheureusement, beaucoup de joueurs sont passés à côté du looter-shooter de Gearbox qui s’est beaucoup amélioré depuis sa sortie grâce à des mises à jour régulières et à de nouvelles extensions. Gearbox a prévu de garder un rythme de croisière identique pour l’année à venir avec l’introduction d’un second Season Pass.

Borderlands 3 passe à moins de 10 euros chez différents e-commerçants. Voici les offres disponibles en fonction des plateformes de jeu :

Xbox (One & Series)

PS4 & PS5

PC (Version boîte – Epic Games Store)

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce que le jeu est compatible avec la PS5 et les Xbox Series S/X ?

Oui pour la PS5 avec lecteur blu-ray et pour la Xbox Series X, non pour la PS5 Digital Edition et la Xbox Series S comme ces dernières ne sont pas équipées d’un lecteur de disque.

Si vous possédez la PS5 ou la Xbox Series X, vous pourrez y jouer en insérant le disque PS4 et Xbox One dans la console et vous bénéficierez d’un patch le rendant compatible 4K@60FPS et en écran scindé avec jusqu’à quatre joueurs en multijoueur local. De plus, le transfert des sauvegardes et des extensions est possible depuis une PS4 ou une Xbox One.

Est-ce que le jeu vaut 10 euros ?

Oui.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo