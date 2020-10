Sony a publié une vidéo qui montre les entrailles de la PS5. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles informations sur la console attendue pour le 19 novembre.

Après être resté silencieux pendant plusieurs semaines, Sony est désormais prêt à nous livrer tous les secrets de la PS5. Dans une vidéo diffusée sur YouTube le 7 octobre, le constructeur partage un désassemblage de la console attendue pour le 19 novembre en France — ici dans sa version pourvue d’un lecteur de disque.

Pendant sept minutes, on découvre, petit à petit, comment la PS5 est conçue. Grâce aux commentaires de Yasuhiro Ootori, en charge du département Hardware Design, on en apprend davantage sur quelques éléments clés. Taille, refroidissement, SSD, lecteur Blu-ray UHD… On fait le point.

Oui, la PS5 est une grosse console

On sait depuis plusieurs semaines que la PlayStation 5 est une très grosse console. Sony l’assume à 100 % et commence sa vidéo en affirmant que ses mensurations sont supérieures à celles de la PS4. Dans quel but ? Apporter des « améliorations importantes en termes de performance et de silence ».

Plus concrètement, la PS5 s’appuie sur sa taille pour mieux dissiper la chaleur et soulager ses composants. On remarque à ce sujet la présence de plusieurs entrées d’air, à l’avant comme à l’arrière. Au regard de la taille du ventilateur placé en hauteur (12 centimètres), il vaut mieux.

Comment fonctionne le socle fourni ?

Sony fournit un socle avec la PS5. Il permet de stabiliser la console, qu’elle soit placée à la verticale ou à l’horizontale. Selon la position, il ne se fixe pas de la même façon :

Il est vissé quand la PS5 est positionnée à la verticale ;

Il est simplement clipsé quand la PS5 est positionnée à l’horizontale (la vis est alors rangée dans un compartiment du socle).

On peut facilement retirer les deux plaques de la coque

Comme le laissaient présager certaines rumeurs, il est possible de retirer facilement la coque blanche en deux parties (une en haut, une en bas). Il suffit visiblement d’exercer une légère pression sur le haut et de coulisser vers le bas pour les enlever. Cette distinction ouvre la voie à la commercialisation de coques d’autres couleurs. On se souvient qu’une partie de la coque de la toute première PS4 pouvait aussi être retirée.

Installation d’un SSD

Pour le stockage additionnel, la PS5 s’appuie sur l’interface PCI Express M2 compatible jusqu’à la norme 4.0. Pour l’installer, il suffit de retirer la coque supérieure et d’insérer le SSD compatible dans l’espace prévu à cet effet. La procédure à suivre rappellera l’installation d’une barrette de RAM à celles et ceux qui sont habitués à monter des PC.

Le lecteur Blu-ray UHD est prometteur

Bon point : le lecteur Blu-ray UHD est intégré dans un compartiment en métal composé de deux couches isolantes pour réduire les vibrations quand le disque tourne. Cette conception préfigure une lecture de qualité, avec moins de parasites quand on regarde un film ou une série (le fameux bruit vidéo).

