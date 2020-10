Disney a dévoilé les contenus qui seront proposés aux abonnés de Disney+ au mois de novembre. Heureusement qu'il y a la saison 2 de The Mandalorian qui arrive fin octobre.

Comme Netflix et Amazon Prime Video, Disney+ est une plateforme de SVOD dont le contenu est régulièrement mis à jour. Le but est de fidéliser les abonnés en leur proposant des films, séries et documentaires. Disney pioche beaucoup dans son catalogue pour satisfaire les utilisateurs, mais il y a aussi des programmes 100 % originaux.

Pour le mois de novembre, Disney ne va pas se montrer très, très généreux. La sélection présentée ne fera bondir personne de son siège. La diffusion de la saison 2 de The Mandalorian, série dérivée de la saga Star Wars, débute quant à elle à la fin octobre.

Disney+ est un service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui coûte 6,99 € par mois. Il est aussi possible de s’abonner à la plateforme via les offres Canal+ à partir de 19,90 € par mois.

Les nouvelles séries sur Disney+ en novembre 2020

Le nouveau Muppet Show — 6 novembre

Les célèbres marionnettes connues pour leur humour et leur autodérision sont de retour dans une série de six épisodes. Il s’agit d’une exclusivité Disney+.

Mon pote le fantôme — 13 novembre

Vous connaissez Casper ? Eh bien c’est presque la même chose. Peu après le déménagement dans sa nouvelle maison, un adolescent se lie d’amitié avec… un fantôme.

Trulli Tales, les aventures des magi-chefs — 13 novembre

Marvel Rising : Battle of the Band — 13 novembre

Privé des séries intégrées au Marvel Cinematic Universe, Disney+ peut toujours compter sur Marvel Rising : Battle of the Band. Où Gwen Stacy, personnage de Spider-Man, joue la batteuse d’un groupe de musique.

Allô la Terre, ici Ned — 13 novembre

Un extraterrestre à la peau bleue tient un talk-show après avoir assimilé la culture de la Terre.

Étrange mais vrai ! — 13 novembre

« Les coccinelles ne sont pas des insectes, les requins ont sept sens et les astronautes grandissent dans l’espace ! Venez découvrir tout ça dans Etrange mais vrai », précise le synopsis.

Once Upon a Time in Wonderland — 20 novembre

Spin-off de la série Once Upon a Time, dans lequel Alice doit affronter Jafar.

Baymax et les nouveaux héros — 20 novembre

Cette série d’animation s’inscrit dans la continuité du film Les Nouveaux Héros, centré sur des super-héros mignons.

Les nouveaux films sur Disney+ en novembre 2020

Noëlle — 27 novembre

C’est Noël avant l’heure. Mais la fille du père Noël doit partir à la recherche de son frère censé reprendre le flambeau de son paternel mais pour qui cela représente trop de pression d’un coup.

Les nouveaux documentaires sur Disney+ en novembre 2020

Meilleur espoir animal — 6 novembre

Derrière “l’Étoffe des Héros” — 20 novembre

Derrière « l’étoffe des Héros » s’intéresse au programme Mercury de la NASA, qui a complétement changé le rôle des États-Unis dans la conquête spatiale.

Marvel 616 — 20 novembre

On va en savoir plus sur l’empire Marvel, grâce à cette plongée dans les coulisses de la création. Au programme : huit épisodes, tous mis en scène par un réalisateur différent.

Ultimate Airport Dubaï, Saisons 1 à 3 — 20 novembre

Au cœur du zoo — 27 novembre

