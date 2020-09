Hades est une véritable pépite à découvrir sur PC et Nintendo Switch. Pour bien démarrer votre fuite des enfers, on vous donne quelques conseils à suivre.

Comme tant d’autres, nous sommes tombés amoureux d’Hades, jeu vidéo addictif disponible sur Nintendo Switch et PC. Développé par Supergiant Games, il nous place dans le costume de Zagreus, fils du dieu grec Hadès dont le but est de quitter les enfers pour aller vers l’Olympe. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’une mince affaire.

Hadès est un jeu exigeant, qui repose sur le principe du Die&Retry : le joueur doit mourir beaucoup pour comprendre certaines mécaniques et être meilleur quand il recommence. Pour y voir plus clair, on vous fournit quelques conseils susceptible de vous faire gagner un temps précieux.

Apprenez à digérer la défaite

Hades est un jeu où la mort est omniprésente, avec une narration qui ne manque jamais de s’en amuser. Il faut s’armer d’un peu de patience pour digérer cet élément qui impose de recommencer, encore et toujours. Rien n’est simple dans Hades, mais il faut garder une chose en mémoire : la défaite n’est jamais une punition, plutôt une leçon apprise pour aller plus loin lors de la tentative suivante. Les mécanismes aléatoires rendent parfois l’expérience injuste, sauf qu’il y a toujours un enseignement à tirer d’un échec. Hades apprend au joueur à se relever et il faut donc accepter de chuter.

Privilégiez les ressources permanentes

Pour fuir les enfers dirigés par son père, Zagreus peut récolter plusieurs ressources et bonus. Certains éléments disparaissent lors d’un Game Over, quand d’autres sont là pour toujours. Lors des premiers essais, il est pertinent de privilégier les éléments qui vous permettront d’obtenir des améliorations permanentes (à débloquer dans le Miroir de la Nuit, située dans la chambre du héros) ou des armes. C’est le cas des clefs et des obsidiennes (des gemmes violettes). Si un passage offre l’opportunité de récupérer un des deux éléments ou autre chose, vous savez quoi faire.

Petit détail qui pourrait vous échapper lors de l’utilisation du Miroir de la Nuit : chaque ligne de talent est double, et on peut passer de l’une à l’autre en cliquant sur l’icône représentée par deux flèches.

N’hésitez pas à essayer les armes

Au début de chaque tentative, il est nécessaire de choisir une arme (elles ne sont pas toutes disponibles immédiatement). Vous ne pourrez plus la changer jusqu’au prochain essai. Il y a le choix entre une épée, une lance, un bouclier, un arc, des poings et une arme à feu. Elles ne se jouent pas du tout de la même façon et on ne peut que vous encourager à toutes les essayer jusqu’à trouver votre préférée. Maîtriser son arsenal est essentiel pour triompher dans Hades.

À noter qu’Hades force un peu la main : au début de chaque partie, une arme est habillée d’un nuage violet. Si vous la prenez, vous récupérerez plus d’obsidiennes. Il s’agit d’un bon moyen d’encourager l’expérimentation.

Reconnaissez les symboles des Dieux

Dans sa fuite vers l’Olympe, Zagreus reçoit l’aide des dieux bienveillants. Ces derniers peuvent octroyer des bienfaits, qui prennent la forme de pouvoirs passifs ou actifs (note : ils sont remis à zéro à chaque essai). Ces dons du ciel sont aléatoires mais il est quand même possible de les anticiper en reconnaissant les symboles liés à chaque divinité grecque. Ils sont affichés en haut des portes donnant accès aux arènes suivantes.

La liste des symboles attribués aux différents dieux :

Éclair : Zeus ;

Trident : Poséidon ;

Boulier : Athéna ;

Coeur : Aphrodite ;

Épée : Arès ;

Flèche : Artémis ;

Coupe : Dionysos ;

Plume : Hermès.

Dans Hades, l’idée est de contrecarrer la donnée aléatoire en façonnant l’arsenal de Zagreus en fonction de ses goûts. Par exemple, certains préféreront miser sur les éclairs de Zeus plutôt que sur le poison de Dionysos. D’autres associeront peut-être les deux. Les différentes tentatives permettent de bien connaître les subtilités du gameplay, beaucoup plus riche en possibilités qu’on pourrait le croire.

Parlez à tout le monde et ne soyez pas radin

Les développeurs ont pensé leur narration pour qu’elle soit méritante, avec des dialogues qui inhibent le sentiment d’échec et permettent de s’améliorer. Dans Hades, il ne faut pas hésiter à parler à tout le monde. Les échanges aident à tisser puis renforcer les liens. Il faut aussi veiller à offrir l’objet Nectar à tous les personnages croisés. Cette action débloque des artefacts susceptibles de faciliter grandement l’aventure, même si on ne peut en équiper qu’un seul à la fois.

Dépensez votre argent

Dans Hades, l’argent n’est pas très important. On en récupère régulièrement et on le perd à chaque game over. Dès lors, il ne faut pas hésiter à le dépenser à chaque fois que l’occasion se présente. Avec quelques pièces, on peut s’offrir des améliorations ou encore de la nourriture pour récupérer un peu de vie.

