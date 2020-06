La PlayStation 5 sera commercialisée en compagnie de plusieurs accessoires, en plus de la manette DualSense. On fait le point sur le catalogue.

En plus des premières exclusivités de la PS5, Sony a annoncé des accessoires lors de sa conférence en ligne diffusée le 11 juin sur YouTube. On connaissait déjà la manette DualSense, indispensable pour jouer. Il y aura aussi une télécommande, une caméra, un casque sans fil dit Audio 3D et une station pour recharger la DualSense.

Sony n’a pas communiqué sur la disponibilité ou le prix de ces produits optionnels. Ils reposent sur la même signature en matière de design, avec la prédominance de la couleur blanche. En toute logique, ils devraient être lancés en même temps que la console, soit en fin d’année.

La PS5 fait le plein d’accessoires

La télécommande

La Media Remote est, comme son nom l’indique, une télécommande avec un look allongé classique. Elle pourra s’avérer utile pour celles et ceux qui regarderont des films ou des séries sur la PS5 — depuis le lecteur Blu-ray UHD ou une plateforme de streaming. On retrouve des touches de navigation habituelles (lecture, pause, volume, retour arrière…) mais aussi des boutons moins communs. L’un d’entre eux pourra actionner un microphone pour des commandes vocales tandis qu’un autre permettra de piloter son téléviseur. Sur la partie inférieure, on remarque la présence de quatre boutons sans logo. Ils seront sans doute personnalisables.

La caméra

Comme la PS3 et la PS4, la PS5 pourra être reliée à une caméra. La nouvelle itération s’appuie sur deux capteurs 1080p et servira surtout aux joueurs désirant afficher leur visage pendant un stream. La reconnaissance faciale pourrait également être au programme. Par ailleurs, si Sony lance un successeur au PlayStation VR, cette caméra s’avérera indispensable pour profiter de la réalité virtuelle.

Le casque sans fil

Sony mise aussi sur le son avec la PS5. Pour améliorer l’immersion, les propriétaires pourront acquérir le casque sans fil Pulse 3D, compatible avec la technologie Audio 3D (meilleure spatialisation des effets sonores). Pour le jeu en ligne, il intègre deux microphones à réduction de bruit. Pour la liaison avec la console, il sera livré avec un dongle USB.

La station de recharge

La manette DualSense est équipée d’une batterie qu’il faudra recharger. On pourra le faire en la branchant directement sur la PS5 (port USB-C) ou par l’intermédiaire d’une station de recharge. Sa particularité ? Elle accueillera deux pads en même temps.

