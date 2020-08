Sony vient d'ouvrir les précommandes pour la PlayStation 5, bien que son prix demeure un mystère. Les préinscriptions concernent le marché américain pour le moment, et non la France.

Ce n’est qu’en fin d’année que la PlayStation 5 sera disponible, vraisemblablement aux alentours du mois de novembre afin de pouvoir être au pied du sapin de nombreux foyers. Y aura-t-il assez d’exemplaires pour servir tout le monde à temps ? Avec l’épidémie de coronavirus qui sévit toujours et qui a pu mettre sous tension les chaînes d’assemblage et d’approvisionnement, la question s’est posée.

À cette inquiétude, Sony répond par l’ouverture des précommandes — pour l’instant aux États-Unis. Comme l’a remarqué Frandroid, des préinscriptions sont désormais proposées, avec une foire aux questions pour répondre aux interrogations les plus courantes. Le stock disponible n’est pas précisé, mais la FAQ prévient que prises de commande se font selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Précommandes limitées à une console par compte PSN

Afin de prévenir les abus et de pouvoir contenter le plus grand nombre, Sony se sert de l’identifiant du PlayStation Network de chaque compte pour restreindre les commandes à une console par précommande (PlayStation 5 ou PlayStation 5 Digital Edition) et à deux exemplaires de manettes DualSense, stations de recharge DualSense, casques Pulse 3D, télécommandes et caméras HD.

Sony n’a pas encore communiqué sur ses intentions en matière de précommandes pour les autres marchés, notamment européen et plus particulièrement français. Une autre grande question encore en suspens est celle du prix de la machine : le mystère demeure complet, y compris lorsque l’on complète le processus de précommande. Microsoft n’a pas non plus révélé le prix qu’il appliquera à la Xbox Series X.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo