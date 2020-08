Mediapro a dévoilé les tarifs de sa chaîne Téléfoot. Il y aura une offre à 14,90 euros pour proposer la Ligue 1 à moindre coût.

C’est bientôt le grand baptême pour Mediapro, qui a décidé de s’associer à TF1 pour récupérer la marque Téléfoot et lancer une chaîne 100 % dédiée au football. Le groupe espagnol dispose des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2020-2024 et s’est associé à SFR pour co-diffuser la Ligue des Champions et la Ligue Europa pour la saison 2020/2021. Tandis que la chaîne commencera à émettre le 17 août, Mediapro a dévoilé la grille tarifaire.

L’entreprise avait évoqué un tarif mensuel aux alentours des 25 euros. Ce sera donc 25,90 euros pour l’offre standard, si on s’abonne pour un an (29,90 euros sans engagement). Mais on pourra aussi opter pour un pass mobile à 14,90 euros par mois ou un pack regroupant Netflix (2 écrans) + Téléfoot à un tarif préférentiel.

Mediapro dévoile les tarifs de Téléfoot

Les abonnements ouvriront dès le 17 août, en prévision de l’ouverture de la Ligue 1 prévue le vendredi 21, avec le match entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne. Si le pass mobile paraît intéressant, il ne permettra pas d’accéder aux matches européens. Avec lui, on ne pourra regarder Téléfoot que sur un smartphone ou une tablette. Avec un abonnement classique, on pourra regarder sur tous les écrans compatibles et en 4K et HDR. Sont concernés : les Smart TV (Android TV et Samsung), les ordinateurs, les appareils iOS et Android et certaines box télé (SFR, Android TV et Apple TV). Les consoles de jeux vidéo devraient suivre plus tard.

On récapitule :

Pass mobile Téléfoot Offre Téléfoot classique Pack Téléfoot + Netflix Prix sans engagement 14,90 € 29,90 € – Prix avec engagement – 25,90 € 29,90 €* Ligue 1 et Ligue 2 Oui Ligue des champions et Ligue Europa Non Oui 4K & HDR Non Oui Écrans Smartphone et tablette Tous

*ou 33,90 € avec Netflix Premium (4 écrans)

Foire aux questions

Pourra-t-on regarder plusieurs flux à la fois ?

Non

Quelle est la vitesse de connexion minimale recommandée ?

5 Mbps

Puis-je souscrire au pack Téléfoot + Netflix en étant déjà abonné à Netflix ?

Oui (mais la facturation passera chez Mediapro)

Puis-je passer de la formule Téléfoot classique avec engagement d’un an au pack Téléfoot + Netflix ?

Oui (mais vous repartirez pour un nouvel engagement d’un an)

Puis-je opter pour Netflix Standard (1 écran) et payer moins cher ?

Non

Téléfoot a-t-il prévu plusieurs canaux lorsqu’il y a plusieurs matches ?

Oui

Combien de matches diffusera Téléfoot à chaque journée de Ligue 1 ?

8

Peut-on regarder la chaîne Téléfoot à l’étranger ?

Non, ou alors avec un VPN vers la France.

