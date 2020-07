Ligue 1, Premier League, Liga, Ligue des Champions... Il est très facile de voir du football en streaming légal aujourd'hui. Mais les choses se compliquent quand on se penche sur le programme des différentes chaînes, toutes payantes. On fait le point.

La saison 2020/2021 des différents championnats de foot a été bouleversée par la pandémie de coronavirus. Face aux risques sanitaires, les grandes instances ont même décidé de reporter l’Euro 2020, grande compétition qui aurait dû animer notre été. À la place, les amateurs de ballon rond ont quand même pu voir du foot à la télévision et/ou sur internet, puisque certaines ligues ont repris malgré tout, dans des conditions spéciales (huis clos, calendrier resserré).

Aujourd’hui, on ne sait pas si les choses reviendront à la normale pour le futur exercice, qui débutera plus tardivement qu’à l’accoutumée en fonction des pays. Il faut voir le point positif : cela nous laissera le temps de bien comprendre l’offre en matière de diffusion en France, de plus en plus éclatée. Pour preuve, un nouvel acteur entre en scène en 2020 : Mediapro, qui s’est associé à la marque Téléfoot.

Ligue 1, Ligue 2, Liga, Bundesliga, Serie A, Premier League et, surtout, les coupes d’Europe… Voici notre guide des abonnements en fonction de ce que les différentes chaînes proposent sur leurs antennes.

Tableau récapitulatif

Téléfoot Canal+ beIN Sports RMC Sport Ligue 1 Oui (8 matchs) Oui (2 matchs) Non Non Ligue 2 Oui (8 matchs) Non Oui (2 matchs) Non Ligue des Champions Oui Non Non Oui Ligue Europa Oui Non Non Oui Premier League Non Oui Non Oui Liga Non Non Oui Non Serie A Non Non Oui Non Bundesliga Non Non Oui Non

Ligue 1

Après plusieurs saisons pendant lesquelles les matchs étaient répartis entre beIN Sports et Canal+, c’est la révolution pour la Ligue 1. Mediapro, nouvel entrant, a signé un gros chèque pour récupérer les gros lots. Le groupe s’est même acheté une légitimité en s’alliant à la marque iconique Téléfoot, propriété de TF1. La chaîne offrira « plus de 80 % des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts ». Le reste des rencontres de Ligue 1 sera diffusé sur Canal+.

La Ligue 1 reprendra le week-end du 23 août.

Pour la saison 2020/2021, la grille des programmes Ligue 1 prendra cette forme :

Vendredi 21h : Téléfoot ;

Samedi 17h : Téléfoot ;

Samedi 21h : Canal+ ;

Dimanche 13h : Téléfoot ;

Dimanche 15h : Téléfoot ;

Dimanche 17h : Canal+ ;

Dimanche 21h : Téléfoot.

Combien ça coûte ?

Je veux m’abonner à Canal+ : à partir de 19,90 euros par mois, sans engagement ;

: à partir de 19,90 euros par mois, sans engagement ; Je veux m’abonner à Téléfoot : pour le moment, seul SFR a trouvé un accord pour distribuer Téléfoot, à 25,90 par mois (engagement un an) ou 29,90 par mois (sans engagement). Ces deux tarifs incluent RMC Sport.

Ligue 2

Amatrices et amateurs de Ligue 2 ? Il faudra se tourner, là aussi, vers Mediapro et Téléfoot pour profiter de la majorité des rencontres. La chaîne en diffusera huit par journée. Pour les deux autres, rendez-vous sur beIN Sports.

La Ligue 2 reprendra le week-end du 23 août.

Combien ça coûte ?

Je veux m’abonner à beIN Sports : 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack pour un client Opérateur TV (Orange, SFR, Bouygues, Fransat, Canal, Free) ou via l’application beIN Sports Connect ;

: 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack pour un client Opérateur TV (Orange, SFR, Bouygues, Fransat, Canal, Free) ou via l’application beIN Sports Connect ; Je veux m’abonner à Téléfoot : pour le moment, seul SFR a trouvé un accord pour distribuer Téléfoot, à 25,90 € par mois (engagement un an) ou 29,90 € par mois (sans engagement). Ces deux tarifs incluent RMC Sport.

Ligue des Champions

Pour la saison prochaine, il est nécessaire de se tourner vers RMC Sport pour la Ligue des Champions, le meilleur du foot européen (pour la période 2021-2024, ce sera sur Canal+ et beIN Sports). D’après les informations de L’Équipe publiées le 27 juillet, une autre chaîne diffusera la C1 en 2020/2021 : Téléfoot, après un accord de co-diffusion trouvé entre Mediapro et Altice, maison-mère de SFR. Comme les années précédentes, la finale devrait être diffusée en clair sur une chaîne de la TNT.

Combien ça coûte ?

Je veux m’abonner à RMC Sport : 9 euros par mois pour les clients SFR, 19 euros par mois pour les autres (avec engagement d’un an) ;

: 9 euros par mois pour les clients SFR, 19 euros par mois pour les autres (avec engagement d’un an) ; Je veux m’abonner à Téléfoot : pour le moment, seul SFR a trouvé un accord pour distribuer Téléfoot, à 25,90 par mois (engagement un an) ou 29,90 par mois (sans engagement). Ces deux tarifs incluent RMC Sport.

Ligue Europa

Mêmes acteurs que pour la Ligue des Champions : RMC Sport et Téléfoot.

Combien ça coûte ?

Je veux m’abonner à RMC Sport : 9 euros par mois pour les clients SFR, 19 euros par mois pour les autres (avec engagement d’un an) ;

: 9 euros par mois pour les clients SFR, 19 euros par mois pour les autres (avec engagement d’un an) ; Je veux m’abonner à Téléfoot : pour le moment, seul SFR a trouvé un accord pour distribuer Téléfoot, à 25,90 par mois (engagement un an) ou 29,90 par mois (sans engagement). Ces deux tarifs incluent RMC Sport.

Premier League

La Premier League est retournée sous pavillon Canal+ lors de la saison 2019/2020. Cependant, le groupe a passé un accord avec Altice pour que le championnat anglais soit aussi diffusé sur RMC Sport. Dès lors, il existe deux moyens de voir les prouesses de Paul Pogba à Manchester United.

La Premier League reprendra le week-end du 12 septembre.

Combien ça coûte ?

Je veux m’abonner à RMC Sport : 9 euros par mois pour les clients SFR, 19 euros par mois pour les autres (avec engagement d’un an) ;

: 9 euros par mois pour les clients SFR, 19 euros par mois pour les autres (avec engagement d’un an) ; Je veux m’abonner à Canal+ : à partir de 19,90 euros par mois, sans engagement.

Liga, Série A et Bundesliga

Aucun changement pour les championnats espagnol, italien et allemand : ils sont toujours diffusés sur beIN Sports.

La Bundesliga reprendra le week-end du 19 septembre août.

Combien ça coûte ?

Je veux m’abonner à beIN Sports : 15 euros par mois, par offre, sans engagement et hors pack pour un client Opérateur TV (Orange, SFR, Bouygues, Fransat, Canal, Free) ou via l’application beIN Sports Connect.

Le reste du foot

En plus de toutes ces compétitions, on peut également citer :

Les matchs de l’Équipe de France : TF1 et M6 ;

Euro 2020 : TF1, M6, beIN Sports et L’Équipe ;

La Coupe de France : France Télévisions et Eurosport ;

Le championnat turc : beIN Sports ;

Le championnat américain : beIN Sports ;

FA Cup (Coupe d’Angleterre) : beIN Sports ;

Coupe du Roi (Coupe d’Espagne) : beIN Sports.

On résume

Seules les grosses affiches de Ligue 1 m’intéressent : je m’abonne à Téléfoot ;

: je m’abonne à Téléfoot ; Je veux voir un peu de Ligue 1 sans payer trop cher : je m’abonne à Canal+ ;

: je m’abonne à Canal+ ; Les joutes européennes sont les seules à avoir grâce à mes yeux : je m’abonne à RMC Sport ;

: je m’abonne à RMC Sport ; Je préfère voir Messi et/ou Ronaldo toutes les semaines : je m’abonne à beIN Sports ;

: je m’abonne à beIN Sports ; J’adore le championnat anglais : je m’abonne à RMC Sport ou Canal+ ;

: je m’abonne à RMC Sport ou Canal+ ; Je ne veux rien louper : je m’abonne à Canal+, Téléfoot et beIN Sports.

