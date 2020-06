Mediapro, prochain grand acteur de la diffusion de foot, s'est rapproché de Téléfoot pour ses futurs chaînes.

Aux yeux de beaucoup, Téléfoot est le rendez-vous incontournable du dimanche matin. Dans quelques mois, cette émission phare de TF1, bousculée par l’éclatement des droits TV en matière de football, va devenir une chaîne à part entière. Dans un communiqué publié le 2 juin, TF1 a annoncé un partenariat avec Mediapro, détenteur des gros lots de la Ligue 1 pour la période 2020-2024.

Il s’agit bien évidemment d’un grand coup pour Mediapro, qui cherche de la légitimité face à des concurrents installés — beIN Sports et Canal+, sans oublier RMC Sport pour les compétitions européennes. En s’alliant à la marque Téléfoot, le groupe espagnol partira d’un peu moins loin.

À lire : Sur quelles chaînes est diffusé le football européen ?

Le projet de Mediapro est un peu moins flou

Cette nouvelle chaîne Téléfoot sera lancée au mois d’août, à l’occasion du démarrage de la saison 2020/2022 (à la fin du mois, si les conditions sanitaires le permettent). Elle « proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80 % des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l’éclairage des plus grands experts ». Il y aura également 8 rencontres de Ligue 2 chaque semaine. Le reste des matches de Ligue 1 sera diffusé sur Canal+ (le samedi à 21h et le dimanche à 17h).

Grâce à ce deal avec TF1, d’une durée de 4 ans renouvelable, Mediapro récupère également deux acteurs populaires du monde du football : le consultant Bixente Lizarazu et le commentateur Grégoire Margotton. Le duo officiera sur les 20 grandes affiches de la saison. Là encore, c’est un sacré plus pour la légitimité, puisqu’il faut être en mesure de rivaliser avec les pointures des autres chaînes.

À partir de 2020/2021, la grille des programmes Ligue 1 ressemblera à cela :

Vendredi 21h : Téléfoot ;

Samedi 17h : Téléfoot ;

Samedi 21h : Canal+ ;

Dimanche 13h : Téléfoot ;

Dimanche 15h : Téléfoot ;

Dimanche 17h : Canal+ ;

Dimanche 21h : Téléfoot.

Crédit photo de la une : Twitter TF1