Sony continue de dévoiler des informations sur la PS5 au compte-goutte. Mais alors qu'on aimerait connaître son prix ou sa date de sortie, la firme nippone a partagé un aperçu... des boîtiers de jeux.

Sony communique de manière étrange sur la PS5. Le 9 juillet, depuis le blog PlayStation, le constructeur a partagé un aperçu des boîtiers de jeux, faisant de cet élément anecdotique un micro-événement justifiant un court communiqué. L’article en lui-même appuie d’ailleurs l’absurdité puisqu’il dit seulement : « Une petite mise à jour pour nos fans : voici un premier aperçu des boîtiers des jeux PS5 que vous verrez dans les rayons des magasins fin 2020, avec le super-héros de Marvel, Miles Morales ».

Bien sûr, les collectionneurs, qui ne jetteront pas leur dévolu sur la console 100 % numérique, seront ravis de découvrir le packaging des jeux PS5. On notera qu’il n’a que très peu changé par rapport à celui des titres PS4. Le boîtier est toujours bleu et seule l’en-tête de la jaquette a été modifiée, passant du bleu au blanc pour rappeler la couleur principale de la PS5 (et de sa manette).

Les boîtiers PS5 ne convainquent pas

Un petit passage par Twitter permet de découvrir l’avis des joueurs et, visiblement, les boîtiers des jeux PS5 sont loin de faire l’unanimité. Plusieurs d’entre eux n’apprécient pas le mariage entre le bleu et le blanc, et auraient préféré un boîtier noir ou blanc pour plus d’harmonie (les quelques rendus partagés çà et là sont très jolis). Sony n’a pas voulu bousculer ses codes et opte, une fois encore, pour la continuité.

N’y a-t-il pas plus essentiel qu’un boîtier de jeu à l’effigie de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ? Sony entretient le flou sur des informations que les gens veulent vraiment connaître : la date de sortie, le prix, la rétrocompatibilité et la mise à niveau des titres également disponibles sur PS4. Sur ces sujets, Microsoft maîtrise beaucoup mieux sa communication et publie régulièrement des articles sur son portail Xbox Wire pour vanter les technologies embarquées dans la Xbox Series X. Le 8 juillet dernier, la firme de Redmond évoquait par exemple les possibilités offertes par Project xCloud, du côté des développeurs.

Sony a réussi sa dernière conférence en misant sur sa principale force : les jeux exclusifs. Maintenant, il ne faudrait pas qu’il gâche tout jusqu’au lancement, surtout face à un Microsoft qui doit se racheter avec sa prochaine présentation, attendue pour le 23 juillet. Dans ce contexte bouleversé en raison de la crise liée au coronavirus, le match entre les deux rivaux est intéressant à suivre et la moindre apparition médiatique est scrutée et décortiquée.

