Tous les mois, Amazon Prime Video se dote de nouveaux contenus, dont peuvent profiter ses abonnés. En juin 2020, plusieurs séries iconiques avaient rejoint la plateforme. Pour juillet, on est moins gâtés.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video s’enrichit. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En juin, Amazon Prime Video avait fait le bonheur des nostalgiques en ajoutant des séries comme Desperate Housewives, Les Frères Scott, Nip/Tuck ou encore Smallville. Pour juillet, la sélection est un peu moins garnie de ce côté. Il y a quand même la saison 2 d’Hanna, l’intégrale X-Files ou encore le film La Vie d’Adèle.

Séries

Defiance, saisons 1 à 3 — 1er juillet

Derrière Defiance, il y avait un projet alliant une série et un jeu vidéo, avec des événements connectés. Il a pris fin au bout de 3 saisons.

Glee, saisons 1 à 6 — 1er juillet

Si vous adorez chanter, cette série est faite pour vous.

Swamp Thing, saison 1 — 1er juillet

Série basée sur le personnage DC Comics. Il est question d’un virus mortel né dans un marais et d’une créature étrange qui fait un peu peur. Spoiler : la série a très vite été annulée avant d’être récupérée par la chaîne The CW.

Hanna, saison 2 — 3 juillet

Dans cette deuxième saison, Hanna risque sa liberté pour sauver son amie Clara des griffes du programme Utrax. Drôle d’idée pour occuper un mois de juillet.

X-Files, saisons 1 à 11 — 7 juillet

Parce que la vérité n’est pas ailleurs, mais sur Amazon Prime Video. La caution nostalgie du mois !

Malcom, saisons 1 à 7 — 15 juillet

Une autre série culte, avec un jeune génie qui fait les 400 coups avec ses frères.

Dispatches from Elsewhere — 24 juillet

Alors qu’ils sentent que quelque chose manque à leurs vies, quatre personnes au quotidien ordinaire tombent sur un puzzle dissimulé sous le voile de la vie quotidienne. Tous vont être amenés à découvrir que le mystère remonte bien plus loin et plus en profondeur que tout ce qu’ils auraient pu imaginer…

Films

Trilogie Divergente — 1er juillet

Un monde post-apocalyptique divisé en factions, des adolescents qui doivent trouver leur place. Et ça donne une trilogie.

La Beuze — 1er juillet

Et si on avait envie d’oublier que ce film existait ?

La Vie d’Adèle — 1er juillet

Adèle, 15 ans, tombe amoureuse d’Emma. À ses côtés, elle va s’épanouir en tant que femme et adulte. Le film a fait sensation à Cannes.

Les onze commandements — 1er juillet

Michaël Youn et ses potes font n’importe quoi devant des caméras. Jackass à la française. C’était probablement vendu en pack avec La Beuze.

Terminal — 1er juillet

Margot Robbie incarne une femme fatale passée maître dans l’art du déguisement, qui débarque dans un terminal rempli d’assassins.

The Last Narc — 1er juillet

Survive the Night — 2 juillet

Deux criminels font irruption chez un médecin parce que l’un deux est gravement blessé. Passera-t-il la nuit ?

The Vast of Night — 3 juillet

Unraveling Athena — 13 juillet

Pour les amateurs de tennis féminin.

Bienvenue à bord — 15 juillet

Une comédie avec Franck Dubosc, c’est forcément drôle (non).

xXx : Le Retour de Xander Cage — 18 juillet

Boom boom.

Seberg — 24 juillet

Seberg est inspiré de faits réels tirés de la vie de Jean Seberg, la coqueluche de la Nouvelle Vague et star d’À bout de souffle, qui, à la fin des années 1960, s’est retrouvée la cible du FBI à cause de son soutien au mouvement de défense des droits civiques et de sa liaison avec Hakim Jamal.

Ode to joy — 27 juillet

The Wedding Guest — 29 juillet

The Intruder — 31 juillet

Un couple achète une belle maison jusqu’à découvrir que l’ancien propriétaire refuse de quitter les lieux.

Crédit photo de la une : Amazon Prime Video