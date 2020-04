Un journaliste a lâché une bombe : la PlayStation 5 serait finalement présentée le 4 juin.

Dire que la PlayStation 5 se fait attendre est un doux euphémisme. Si la future console de Sony est bien prévue pour la fin d’année, on n’a toujours pas vu un seul centimètre de sa silhouette. Microsoft, de son côté, avait dévoilé sa Xbox Series X dès la fin d’année. Toutefois, les choses pourraient bouger du côté de l’entreprise japonaise. À en croire le journaliste Jeffrey Grubb, du site Venture Beat, un événement centré sur la PS5 serait prévu pour le 4 juin.

L’intéressé, dont on peut reconnaître la crédibilité puisqu’il s’agit d’un journaliste reconnu (avec profil certifié), a simplement répondu à une question sur le forum Resetera, où la spéculation va bon train. On sortira quand même les pincettes de rigueur : les informations sur les nouvelles consoles entraînent toujours leur lot de rumeurs plus ou moins crédibles. Et le flou lié à la pandémie de coronavirus ajoute un peu plus à l’agitation médiatique.

Faut-il croire à la PS5 révélée au début du mois de juin ?

Ici, l’enjeu est donc de savoir si, oui ou non, cette date du 4 juin pourrait être plausible. Dans la mesure où personne ne sait rien des plans de Sony (qui ont forcément été bousculés par la crise sanitaire mondiale), c’est difficile à dire. Toutefois, le mois de juin est historiquement lié à un événement annuel riche en annonces : l’E3, dont l’édition 2020 ne pourra se tenir dans sa forme habituelle.

Avant cette sortie de Jeffrey Grubb, les indiscrétions tablaient plutôt sur une révélation au mois de mai. C’est tout du moins ce qu’indiquait Video Games Chronicle dans un article publié le 19 avril. Que ce soit mai ou juin, tout porte à croire que Sony devrait bientôt prendre la parole pour parler de la PS5, un peu moins de deux mois après avoir levé le voile sur la manette DualSense. Il faut également garder à l’esprit que la pandémie de coronavirus pousse les multinationales à réajuster leurs plans au jour le jour, en fonction de l’évolution de la situation.

Il reste enfin à voir si Sony s’axera uniquement sur la console, avec le design, l’interface et les fonctionnalités. Ou s’il parlera des jeux, puisque c’est une grosse inconnue de la future génération. Il y a aussi la question du prix, qui semble être un sacré casse-tête pour la firme nippone.

