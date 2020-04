L'association Wikimédia France lance une opération pour contribuer à Wikipédia pendant le confinement. Une occasion de mettre à profit le temps passé chez soi pour enrichir l'encyclopédie en ligne ainsi que les autres projets gravitant autour.

Les semaines passent, le confinement demeure. Depuis le 17 mars, les allées et venues sans une autorisation valable, sur papier ou numérique, ne sont plus autorisées. Pour beaucoup de personnes, cela se traduit par un maintien à domicile. Et si pendant cette période, vous en profitiez pour partager votre temps et vos connaissances pour enrichir le contenu de Wikipédia et de ses projets frères ?

Voilà justement ce que propose l’association Wikimédia France, jusqu’au 6 mai 2020. Et pour motiver les indécis, elle met en jeu vingt-quatre chèques Lire (c’est-à-dire utilisables dans des librairies) d’une valeur unitaire de 200 euros. Pour départager les challengers, il est question de tenir compte du plus grand nombre de contributions — vraisemblablement manuelles, pour écarter l’emploi de bots.

Une opération au profit de Wikipédia, mais pas que

Il s’agit pour Wikimédia France de mettre à profit ce confinement pour en faire une force pour les projets hébergés par la fondation Wikimédia. Et si Wikipédia apparaît comme le site qui bénéficiera a priori le plus de cette opération #WikiChezNous, puisque c’est le plus important, l’association espère aussi pouvoir à cette occasion amener des bénévoles à se mobiliser sur les autres projets.

Dix autres projets sont en effet liés à l’initiative : Commons (médiathèque), Wikitionnaire (dictionnaire), Wikiquote (recueil de citations), Wikibooks (ressources pédagogiques), Wikisource (ouvrages), Wikinews (actualités), Wikiversity (contenus pédagogiques), Wikivoyages (guides touristiques), Wikidata (base de données), Lingua Libre (bibliothèque d’enregistrements audio)

Pour participer, il faut disposer d’un compte afin que l’on puisse suivre et compter les contributions. L’inscription peut se faire via l’annonce de Wikimédia France. Selon les statistiques en date du 8 avril, 171 nouveaux articles ont été créés, 1 200 autres ont été modifiés, 482 références ont été ajoutées et 182 fichiers ont été ajoutés à Commons. Et tout cela, par seulement 57 participants.

