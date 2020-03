La pandémie de coronavirus, touchant le monde entier, contraint les studios à revoir leur planning de sorties au cinéma. Plusieurs blockbusters ont déjà été repoussés. Et d'autres devraient suivre.

Le monde vit désormais au rythme de l’évolution de la pandémie de coronavirus. Naturellement, les sphères du divertissement se sont mises en stand-by. Depuis plusieurs jours, on assiste au gel des différentes compétitions sportives (football, basketball, Formule 1…). Et il ne faudra pas compter sur les salles de cinéma pour s’offrir un refuge. Non seulement il n’est pas recommandé d’aller se terrer dans un endroit confiné, mais, en prime, les studios sont en train de repousser les films les plus importants de leur année 2020.

La décision des multinationales de la production n’a rien d’illogique : en cas de pandémie, les gens sont vivement incités à rester chez eux (quand il n’y sont pas obligés en cas de quarantaine) et les plus grandes salles peuvent être fermées (puisque le nombre de personnes pendant les rassemblements est limité). Cela représente une perte financière colossale alors qu’il est nécessaire de rentabiliser des productions qui ont coûté plusieurs millions de dollars. Cette désertion des cinémas est une aubaine pour un autre marché : les acteurs de la SVoD vont indirectement profiter de cette situation, puisque leurs contenus peuvent être consommés à la maison.

Quels sont les films qui ont été repoussés ? On fait le point.

Bien avant que l’OMS ne se prononce sur le passage au statut de pandémie, la MGM, en accord avec Universal et les producteurs, a repoussé la sortie du prochain film James Bond — baptisé Mourir peut attendre. Alors qu’il devait reprendre du service en avril, l’espion britannique est contraint d’attendre le mois de novembre prochain. Pour l’heure, aucune date précise n’a été communiquée.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020