Apple a lancé une formule annuelle pour Apple Arcade, à 49,99 euros. Mais cela reste un pari sur l'avenir.

Quand Apple a lancé son catalogue de jeux vidéo par abonnement Apple Arcade, il n’a proposé qu’une seule option à 4,99 euros par mois (premier mois offert). La firme de Cupertino a décidé, mi-décembre 2019, d’en ajouter une deuxième : une formule annuelle qui coûte 49,99 euros.

Cela ramène le mois à un peu plus de 4 euros, ce qui permet de bénéficier de deux mois gratuits environ, moyennant un investissement plus important à la base. Est-ce que cela vaut le coût ? On peut estimer qu’il s’agit d’un pari sur l’avenir puisqu’on ne sait pas comment peut évoluer le service.

Comment s’abonner à Apple Arcade pour un an (et le faut-il ?)

Bizarrement, il faut d’abord s’abonner — ou s’être abonné — à la formule mensuelle pour débloquer la souscription annuelle. Si vous lancez l’application pour la première fois ou si vous êtes dans l’optique de vous réabonner, vous ne pourrez d’abord choisir qu’un mois. Il faut se rendre dans l’onglet ‘Abonnements‘ des paramètres pour pouvoir sélectionner l’offre d’un an à 49,99 euros.

L’engagement d’un an peut représenter un sacré risque si plus rien ne vous plaît, passés les premiers mois et/ou si les nouvelles sorties ne vous siéent pas. Apple lance régulièrement des nouveaux jeux (actuellement, il y en a une centaine, de qualités variables, sur l’app), mais il est impossible de savoir à quoi ressemblera Apple Arcade dans un an. Il faut donc vraiment être accro au service pour dépenser un peu moins de 50 euros sans crainte de perdre en satisfaction sur le long terme.

La meilleure chose à faire reste de profiter du mois gratuit pour se jauger par rapport au catalogue et décider ensuite de poursuivre — ou non — l’aventure.

À lire : Les incontournables d'Apple Arcade

Ce n’est pas la première fois qu’Apple annualise l’un de ses abonnements. Il est également possible de s’engager sur le long terme à Apple Music (99 euros, format individuel uniquement) ou à Apple TV+ (49,99 euros). En revanche, la multinationale ne propose pas (encore ?) un pack regroupant tous ses services multimédia.

Crédit photo de la une : Numerama Signaler une erreur dans le texte