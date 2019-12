Vous ne savez pas jouer à Fortnite mais vous êtes vraiment très fan de Star Wars ? Voici comment vous inscrire et ne pas louper la diffusion dans le jeu d'un extrait exclusif, ce samedi 14 décembre à 20 heures.

Vous adorez Star Wars mais vous ne comprenez rien à Fortnite ? Vous avez très envie de découvrir en direct l’extrait exclusif, en avant-première, de Star Wars : L’Ascension de Skywalker qui sera diffusé dans le jeu ce samedi, mais vous n’avez jamais mis un pied sur l’île du Battle Royale ? Pas de panique.

Pour que vous soyez parés pour l’expérience, on vous explique tout ce qu’il faut savoir pour en profiter.

À lire : Fortnite va diffuser un extrait inédit de Star Wars 9 en direct dans le jeu, avant la sortie du film

Comment télécharger et jouer à Fortnite

Fortnite est un jeu de survie et de construction qui dispose de plusieurs modes : c’est l’option Battle Royale (100 joueurs et joueuses s’affrontent sur une île) qui est actuellement la plus populaire. Le jeu vidéo est disponible sur quasiment toutes les plateformes : Nintendo Switch, PC, Mac, PS4, Xbox One, mais aussi sur mobile (Android et iOS)

Fortnite est gratuit, et vous pouvez le télécharger sur tous les magasins d’applications des plateformes susnommées :

Une fois que vous avez téléchargé et installé le jeu (vérifiez que vous avez une bonne connexion à internet, et un peu de temps devant vous, car le jeu est assez imposant), il ne vous reste plus qu’à créer un compte et vous connecter.

Vous êtes prêt·es à jouer votre première partie de Fortnite !

Quand est-ce que l’événement Star Wars commence ?

La diffusion de l’extrait de Star Wars 9 aura lieu samedi 14 décembre à 20 heures pile, mais l’événement en lui-même débute dès 19h30, pour que vous ayez le temps de vous préparer.

Comment voir l’extrait de Star Wars 9 dans Fortnite ?

Vous arrivez désormais dans le « salon » de Fortnite, qui est la sorte de salle d’attente virtuelle où vous patientez avant d’être réparti dans une partie. Vous avez la possibilité de choisir le mode de partie que vous souhaitez disputer : en solo, en duo ou en sections (vous serez alors réparti avec 3 autres joueurs et joueuses aléatoirement).

Une fois que vous êtes dans une partie, vous n’avez plus à attendre que le bus-volant démarre et entame son trajet au-dessus de l’île du jeu. C’est le moment de vous laisser tomber du bus avec les autres et de rejoindre Risky Reels, l’endroit virtuel où toute l’action se passera.

Où est Risky Reels, l’endroit où il faut atterrir sur la carte ?

Risky Reels est le nom d’un quartier historique de Fortnite, qui ressemblait au départ à un drive-in — où les spectateurs viennent regarder un film dans une ambiance de cinéma en plein air, tout en pouvant rester assis dans leur voiture.

Avec le chapitre 2 de Fortnite, entamé fin octobre, Risky Reels avait été modifié. La zone est depuis en « travaux » pour préparer la diffusion du fameux extrait de Star Wars. Le quartier est situé au centre de la carte, au nord.

Même si vous ne savez pas bien où se situe la zone, Epic Games a tout prévu : une puissante lumière bleue est projetée depuis Risky Reels, vers le ciel. Elle est visible dès le début d’une partie, lorsque vous sautez du bus et que vous surplombez l’île pendant quelques secondes avant de descendre en chute libre (ou en planeur).

À l’heure où nous écrivons ces lignes, un compteur a été mis en place sur la zone de Risky Reels, qui annonce le temps qu’il reste avant la diffusion de l’extrait de Star Wars IX.

Faut-il savoir jouer à Fortnite pour regarder l’extrait ?

Vous n’êtes pas obligés de maitriser le jeu de survie et de construction pour apprécier pleinement l’extrait : faites juste attention à être au bon endroit au bon moment pour le début des festivités (20h). Il est probable que le jeu soit légèrement modifié par Epic Games à partir de 19h30 et qu’il n’y ait pas de « tempête » qui se déclenche dans la partie, ce qui permettrait à tous les joueurs de rester au même endroit sans fuir.

Évidemment, il y a toujours un risque que d’autres joueurs ou joueuses décident de vous éliminer pendant la partie, mais vous n’avez pas trop à vous inquiéter. Les aficionados de Fortnite respectent généralement cette « trêve » (sauf exception) pour profiter pleinement de l’événement. Un conseil toutefois, essayez d’atterrir sur le toit d’un bâtiment pour être en hauteur : vous verrez sûrement aussi bien l’écran, et vous vivrez moins dangereusement !