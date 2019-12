Le service de vidéo à la demande par abonnement d'Apple a été nommé dans deux catégories pour sa série The Morning Show. C'est une jolie victoire pour la multinationale qui n'est, pour l'instant, pas vraiment prise au sérieux sur le marché de la SVOD.

C’est une victoire symbolique pour Apple, mais une victoire tout de même. La série The Morning Show, disponible uniquement sur sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) Apple TV+, vient d’obtenir trois nominations aux Golden Globes 2020, ce 9 décembre.

The Morning Show est nommée dans la catégorie Meilleure série dramatique, tandis que les deux actrices principales, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, sont nommées dans la catégorie Meilleure actrice dans un drame.

Que signifie ces nominations aux Golden Globes ?

Les Golden Globes sont une cérémonie américaine qui récompense le meilleur des films et séries US sortis au cours de l’année passée. Dans le paysage des séries, cette remise de prix a la réputation d’être généralement un peu plus audacieuse que sa grande sœur, les Emmy Awards — même si ce n’est pas une règle absolue.

Apple TV+ est l’une des dernières arrivantes sur le marché de la SVOD : il s’agit de la plateforme payante d’Apple lancée le 1er novembre 2019 dans 150 pays, dont la France. Pour 4,99 euros par mois, les abonnés ont accès à une dizaine de séries originales, et pas d’autre contenu, ce qui peut paraître maigre. Mais la multinationale de Tim Cook a été habile, en offrant notamment un an d’abonnement gratuit à toutes les personnes qui achètent un nouvel appareil Apple (iPhone, iPad, Mac).

En décrochant une nomination aux Golden Globes à peine un mois après son lancement, Apple réussit le défi d’apparaître aux côtés du mastodonte Netflix (nommé à plusieurs reprises pour The Irishman), alors même qu’Apple TV+ était jusqu’ici relativement invisibilisée depuis sa sortie, notamment à cause d’un petit catalogue et de séries qui ont peu fait parler d’elles.

La critique américaine n’a d’ailleurs pas été tendre avec The Morning Show, la jugeant trop éparpillée entre son message politique et son envie de coller aux codes du soap opera. Apple a pourtant commandé d’ores et déjà deux saisons de sa série — c’était d’ailleurs l’une des productions qui étaient mises en avant dans le catalogue d’Apple TV+, avant même que l’on sache à quoi Apple TV+ ressemblerait.

Visiblement, le jury des Golden Globes, constitué de membres de l’Association hollywoodienne de la presse étrangère (HFPA), a été plus séduit par la production que ces critiques, puisqu’elle concourra donc, dans des prestigieuses catégories. Cette nomination sonne comme une revanche pour Apple, qui marche dans les pas des autres acteurs de la SVOD, alors même que Disney+, dont on a beaucoup plus parlé depuis le lancement le 12 novembre, n’a reçu aucune nomination pour sa série The Mandalorian. Qu’il s’agisse de jeux de pouvoirs ou d’une réelle reconnaissance de la qualité de The Morning Show, le résultat est le même : un mois après son lancement, Apple TV+ peut déjà se vanter de compter parmi les grands.

Les Golden Globes 2020 auront lieu le 5 janvier prochain.