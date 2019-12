Avant la sortie de L'Ascension de Skywalker, vous avez peut-être envie de revoir les précédents films Star Wars. Oubliez l'option streaming...

Nous sommes à une quinzaine de jours de la sortie en salle du neuvième film canonique de la saga Star Wars, sous-titré L’Ascension de Skywalker. Et vous avez peut-être envie de binge-watcher la saga pour vous rafraîchir la mémoire avant le jour J. En 2019, on a tendance à se tourner vers les plateformes de streaming. Après tout, il faut rentabiliser l’abonnement, même s’il est préférable d’envisager un achat en physique pour bénéficier de la meilleure qualité.

Aux États-Unis, le deal est simple : la plateforme Disney+ propose les sept premiers films en 4K et en HDR (Les Derniers Jedi est diffusé sur Netflix jusqu’à la fin d’année chez nos amis américains). En France, c’est beaucoup plus complexe puisque Disney+ n’arrivera pas avant le mois de mars prochain. Comment (re)découvrir les films Star Wars en streaming ? On vous dit tout. Mais préparez-vous à sortir le porte-monnaie.

Star Wars en streaming ? C’est compliqué (ou très cher)

Quand on veut regarder un film ou une série en streaming, le premier réflexe consiste à effectuer une recherche sur les principales plateformes. Et pour qui veut trouver du Star Wars, l’affaire s’avère compliquée. Netflix ? Rien. Amazon Prime Video ? Nada. OCS ? Même pas en rêve. Seul MyCanal propose des longs métrages Star Wars. En l’occurence : Les Dernier Jedi (via la chaîne Disney Cinema proposée en option dans le pack Ciné Séries) et Solo : A Star Wars Story (via la chaîne principale, accessible à tous les abonnés). C’est léger.

Vous l’aurez compris : pour regarder Star Wars en streaming, il va falloir passer par un achat sur une plateforme de VOD. Les tarifs varient d’un distributeur à l’autre et en fonction de la qualité voulue (SD ou HD). On ne trouve pas la version originale partout et, pire, l’offre est parfois incomplète.

Voici un relevé des prix affichés :

Canal VOD (VO et VF) Google Play Store (VF) Orange (VO et VF) Apple (VO et VF) Star Wars I 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 14,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 16,99 € (HD) Star Wars II 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) Indisponible 16,99 € (HD) Star Wars III 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) Indisponible 16,99 € (HD) Star Wars IV 16,99 € (SD ou HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 14,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 16,99 € (HD) Star Wars V Indisponible 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) Indisponible 16,99 € (HD) Star Wars VI Indisponible 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 14,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 16,99 € (HD) Star Wars VII 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 14,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 16,99 € (HD) Star Wars VIII 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 14,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 16,99 € (HD) Rogue One 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 14,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 16,99 € (HD) Solo 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 13,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 14,99 (SD) ou 16,99 € (HD) 16,99 € (HD)

À noter qu’Apple propose aussi une collection rassemblant les épisodes 1 à 6 pour 79,99 euros (au lieu de 101,94 euros) — un prix qui baisse à 69,99 euros chez Google (mais en version française seulement). Sauf qu’elle n’est pas tout à fait complète…

En bref, le moins cher des scénarii passe par Google, où la facture s’élève quand même à 125,95 euros (les deux premières trilogies + les épisodes VII et VIII + les deux spin-off). Pour de la VF et de la SD.

Bref, allez plutôt voir du côté des rayons Blu-ray. Comptez une soixantaine d’euros pour le coffret des six premières films, et entre 15 et 20 euros pour les autres. Pour les personnes équipées, Les Derniers Jedi et Solo : A Star Wars Story sont tous les deux disponibles en Blu-ray UHD.