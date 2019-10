Apple ne compte finalement pas restreindre son service de SVoD à son écosystème. L'application Apple TV débarque sur les appareils Amazon Fire TV.

C’est par un simple communiqué de presse qu’Amazon a relayé une information capitale pour le marché de la SVoD : Apple a lancé son application Apple TV sur les appareils Fire TV. L’application Apple TV, disponible sur la box nommée également Apple TV, est pensée comme le regroupement du contenu de tous les services auxquels vous êtes abonnés, de tous les films que vous auriez pu acheter sur iTunes, de la VOD Apple, des « chaînes » proposées par des tiers… et d’Apple TV+. Le service de vidéo en streaming par abonnement sera en effet accessible par ce biais.

On pensait qu’Apple garderait l’exclusivité de ses services vidéo pour les utilisateurs de ses produits, comme c’est le cas pour Apple Arcade. Il n’en est rien et l’entreprise montre une volonté d’ouvrir ses contenus à d’autres plateformes, comme cela a été le cas pour Apple Music, qui est disponible sur Android. Et c’est une très bonne décision pour entrer sur le marché dans la SVoD et être disponible dans les salons et sur les téléviseurs au-delà d’une gamme unique de box multimédia maison, onéreuse qui plus est.

Mettre Apple TV+ entre toutes les mains

Car nous aurions tort de considérer la Fire TV comme un outil mineur. D’après les informations dont nous disposons, les sticks d’Amazon font partie des produits de la marque les plus vendus en France. Aux États-Unis, l’écosystème Fire TV compte 34 millions d’utilisateurs. Et pour cause : la gamme est complète, accessible à plusieurs prix et fonctionne bien mieux qu’une box entrée de gamme Android d’après nos différents tests. Le concurrent le plus évident est le Chromecast de Google, mais à la différence de celui-ci, il ne s’agit pas de streamer des applications vers un récepteur : les Fire TV, même au format « clef HDMI », sont des box complètes et autonomes.

Cela signifie qu’Apple met Apple TV+ et ses séries originales sur un objet coûtant 30 €… et qui fait tourner une version maison d’Android. L’application déployée sur les appareils Amazon est donc une application Android et cela pourrait permettre à Apple, dans un second temps, de déployer son service sur d’autres appareils. En prime, dans l’écosystème Amazon, l’application Apple TV+ pourra être contrôlée par Alexa.

Produit Compatible Qualité d’image Prix Fire TV Stick Oui 1080p 39,99 € Fire TV Stick 4K Oui 4K 59,99 € Fire TV Stick (ancienne génération) Oui 1080p 29,99 €

La gamme Fire TV devient celle, avec l’Apple TV, qui peut donc recevoir le plus de services de SVoD à ce jour.