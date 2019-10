De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en novembre 2019 pour la France.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, comme Canal avec OCS, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

Petit programme en novembre sur Amazon, surtout du côté des nouveaux films (et c’est très étonnant quand on sait qu’Apple lance Apple TV+). Les fans des séries Tom Clancy’s Jack Ryan et The Man in the High Castle se rabattront sur les nouveaux épisodes. Sans oublier le spin off de Suits, intitulé Pearson.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online). L’accès est également gratuit avec une offre Freebox Delta.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries

Tom Clancy’s Jack Ryan, saison 2 — 1er novembre

Après avoir repéré une présumée cargaison d’armes illégales au cœur de la jungle vénézuélienne, l’agent de la CIA Jack Ryan — incarné par John Krasinski – est envoyé en Amérique du Sud pour mener l’enquête. Il paraît que c’est mieux que le jeu vidéo Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. La première saison, tournée très largement à Paris, avait divisé.

Suits : Pearson, saison 1 — 11 novembre

Pearson n’est rien d’autre qu’un spin off de la série judiciaire Suits, qui a connu neuf saisons. Cette fois, on suivra les aventures de Jessica Pearson (Gina Torres), avocate émérite tout juste radiée qui quitte New York pour se plonger dans les eaux troubles de la politique à Chicago.

The Man in the High Castle, saison 4 — 15 novembre

Ultime saison de la série dystopique tirée d’un roman de Philip K. Dick, dans laquelle les Américains auraient perdu la Seconde Guerre mondiale.

Carnival Row, saison 1 — 22 novembre

La série avec Orlando Bloom et Cara Delevingne en têtes d’affiche est en réalité disponible depuis fin août sur Amazon. Là, elle débarque en version française.

Films & Docus

Hell Fest — 1er novembre

Non il ne s’agit pas d’un documentaire sur le festival de musique, mais d’un film d’horreur articulé autour d’un train fantôme. De quoi prolonger Halloween.

IP Man Legacy : Master Z — 8 novembre

Avis aux amatrices et amateurs de films d’arts martiaux.

Brittany runs a Marathon — 15 novembre

Une femme décide de s’entraîner pour le marathon de New York.

Chiara Ferragni : Influenceuse star — 28 novembre

Avez-vous déjà entendu parler de la blogueuse italienne Chiara Ferragni ? Eh bien elle pèse tellement d’abonnés qu’elle a droit à son propre film. Prends ça, PewDiePie !

The Report — 29 novembre

Vous l’avez reconnu ? Oui c’est bien Kylo Ren de la troisième trilogie Star Wars. Mais c’est surtout la star de l’un des films les plus attendus toutes plateformes de SVoD confondues en cette fin d’année. The Report, noté 85 / 100 sur Rotten Tomatoes, livre un portrait glaçant de la torture post-attentats du 11 septembre.

