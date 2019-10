Lucasfilm publie le trailer final de Star Wars IX : The Rise of Skywalker. Le film sort le 18 décembre au cinéma.

La nouvelle bande-annonce de Star Wars, The Rise of Skywalker, est sortie ! Après un premier aperçu ce printemps, suivi cet été d’une deuxième vidéo présentant quelques scènes supplémentaires du dernier film de la troisième trilogie, Lucasfilm a diffusé ce mardi 22 octobre le « trailer final » de l’Épisode IX. Dans moins de deux mois, le film sera sur tous les écrans du monde et conclura la saga Skywalker.

Ce neuvième volet vient conclure un arc scénaristique démarré en 2015 avec Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams. L’histoire s’est poursuivie deux ans plus tard avec Les Derniers Jedi, sous la supervision cette fois de Rian Johnson. Pour L’Ascension des Skywalker, J. J. Abrams est repassé derrière la caméra. À charge pour lui de conclure avec maestria une saga qui a démarré en 1977.

The saga will end, the story lives forever. What was your favorite moment from #TheRiseOfSkywalker trailer ? pic.twitter.com/KjQVrfiP0Q

— Star Wars (@starwars) October 22, 2019