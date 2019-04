Maxime Claudel - il y a 12 minutes Pop culture

Disney a diffusé la première bande-annonce de Star Wars IX : The Rise of Skywalker à l'occasion de la Star Wars Celebration.

Fans de Star Wars ? C’est le moment de s’installer confortablement dans son siège et de sortir le pop-corn. Car Disney a profité de la Star Wars Celebration organisée du 11 au 15 avril 2019 pour diffuser la première bande-annonce du neuvième épisode canonique, sous-titré The Rise of Skywalker.

Star Wars IX est le dernier opus de la trilogie amorcée par Star Wars : Le Réveil de la Force et s’appuie sur les événements narrés dans Star Wars : Les Derniers Jedi (même si du temps a passé depuis). Il est réalisé par J.J. Abrams, qui avait déjà mis en scène le septième épisode. Il clôturera la saga des Skywalker, qui s’est étalée sur trois trilogies.

Une nouvelle trilogie se conclut

On rappelle que Star Wars IX marquera le retour de Lando Calrissian (interprété par Billy Dee Williams). Malgré sa disparition tragique, Carrie Fisher apparaîtra aussi dans le film, reprenant son rôle iconique de la Générale Leia Organa. Le trio de héros Rey, Poe et Finn sera bien évidemment de la partie, tout comme le méchant Kylo Ren. Il y aura aussi une petite nouvelle prénommée Jannah, sans doute la fille de Lando Calrissian. On n’était en revanche pas prêts à ce que l’Empereur Palpatine fasse son grand retour depuis sa mort dans Le Retour du Jedi. Ce sera visiblement, pour la troisième fois en trois trilogie, le grand méchant que les Skywalker devront vaincre.

Star Wars : The Rise of Skywalker sortira au cinéma le 18 décembre 2019. Encore quelques mois de patience.