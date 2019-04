La branche française de Disney a officialisé le nom du prochain Star Wars, qui sera sous-titré L'Ascension de Skywalker.

Vendredi 12 avril 2019, Disney a dévoilé la première bande-annonce du neuvième épisode canonique Star Wars. En version originale, le film sera sous-titré The Rise of Skywalker et on attendait avec impatience la traduction française. Dans un tweet publié le 16 avril, il a été confirmé que le blockbuster réalisé par J.J. Abrams s’intitulera L’Ascension de Skywalker chez nous.

La traduction peut vouloir dire beaucoup. Pour le huitième opus, The Last Jedi était devenu Les Derniers Jedi alors que Le Dernier Jedi aurait pu être une voie possible. Dans le cas de The Rise of Skywalker, il n’y aura pas de confusion, même si le titre français aurait pu être L’Ascension des Skywalker.

À quoi se réfère Skywalker ?

On le sait, Star Wars : L’Ascension de Skywalker clôturera la saga des Skywalker, articulée autour de neuf longs métrages (un trio de trilogies). En ce sens, le terme ascension peut se référer à l’élévation du nom au rang de symbole de la Force. La famille Skywalker deviendrait, en quelque sorte, une figure mystique dans l’univers Star Wars. Elle vivrait notamment au travers de l’héroïne Rey, qui a tiré des leçons de sa rencontre avec Luke Skywalker et est détentrice de son sabre laser (présenté comme une relique dans la mythologie).

Cette signification est d’autant plus plausible qu’il reste, à notre connaissance, qu’un seul Skywalker vivant à la fin de Star Wars : Les Derniers Jedi. Il s’agit de Kylo Ren, alias Ben Solo, fils de Han Solo et Leia Skywalker. On peut dès lors penser que l’ascension évoquée pourrait être celle de ce personnage présenté comme un méchant à la personnalité torturée. En fonction des événements à venir, il pourrait passer du côté clair de la Force dans un ultime effort, comme l’avait fait Dark Vador, grand-père qu’il vénère, en son temps.

À moins que Rey ne soit finalement une Skywalker…

Crédit photo de la une : Disney Signaler une erreur dans le texte