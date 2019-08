Julien Lausson - il y a 22 minutes Pop culture

Disney vient de publier une vidéo donnant un nouvel aperçu de Star Wars IX : The Rise of Skywalker. Dans ce clip, une scène impliquant Rey a fortement attiré l'attention.

Après la conférence D23, au cours de laquelle Lucasfilm a enfin montré aux internautes la première bande-annonce de The Mandalorian, première série télévisée en prises de vue réelles, Disney remet le couvert. Ce lundi 26 août, le géant du divertissement a diffusé un nouvel aperçu de Star Wars IX : The Rise of Skywalker. L’occasion de découvrir des images inédites du film, qui sortira en décembre 2019.

Après un long rappel de toute la saga démarrée en 1977, accompagné d’une des musiques emblématiques de Star Wars, la vidéo propose de nouvelles séquences forcément très prometteuses et très énigmatiques sur L’Ascension des Skywalker — le titre français du film. Si vous ne voulez pas subir le moindre divulgâchis, on vous recommande bien sûr de ne pas lancer la vidéo ni d’aller plus dans cet article.

Conclusion de la saga des Skywalker

Ce neuvième volet conclut la troisième trilogie qui a été démarrée en 2015 avec Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams. L’histoire s’est poursuivie en 2018 avec Les Derniers Jedi, sous la supervision de Rian Johnson. Pour L’Ascension des Skywalker, c’est encore une fois J. J. Abrams qui s’est retrouvé derrière la caméra. Il viendra conclure la saga des Skywalker, qui s’étale sur trois trilogies.

L’Épisode IX marquera le retour de l’inénarrable, Lando Calrissian, vieux comparse de Han Solo, interprété par Billy Dee Williams. Malgré sa disparition, la regrettée Carrie Fisher, qui incarna Leia Organa, apparaîtra aussi dans le film. La manière dont elle sera intégrée au récit reste incertaine, dans la mesure où l’actrice a disparu bien avant le tournage, ce qui a nécessité de remanier profondément le script.

Une Rey qui bascule du Côté Obscur ?

Évidemment, l’attachant trio de héros composé de Rey, Poe Dameron et Finn sera aussi au centre de l’action. Encore que, le trailer a concocté une petite surprise pour le public : à la toute fin de la vidéo, on découvre une Rey grimée en seigneur Sith : regard impassible, bure noire, capuche sur la tête et double sabre laser rouge (exactement comme un certain… Dark Maul). Aurait-elle basculé du Côté Obscur ?



Impossible d’en avoir la certitude : les bandes-annonces, aujourd’hui, sont susceptibles d’être truquées ou d’être montées de façon à induire le spectateur en erreur : pour cette scène en particulier, il pourrait simplement s’agir d’une illusion ou d’une vision, ou alors peut-être est-ce simplement Rey qui entend battre Palpatine sur son propre terrain, en se servant du Côté Obscur contre lui ?

Car c’est l’autre grande surprise du film : Star Wars IX : The Rise of Skywalker ouvre la voie au retour de l’Empereur Palpatine. On ne sait pas encore exactement : sera-t-il bien vivant, en chair et en os ? Sera-t-il un écho du passé ? Vu en archive ? Un clone ? Un fantôme de Force ? Disney, évidemment, ne répondra à aucune de ces questions. Du moins, pas avant le 18 décembre, date de sortie du film.