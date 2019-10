Rockstar Games veut proposer une version PC de Red Dead Redemption 2 en tout point meilleure à ses homologues disponibles depuis un an sur PS4 et Xbox One.

Red Dead Redemption 2 sera disponible le 5 novembre sur PC, un peu plus d’un an après son lancement sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour cette sortie très attendue (le premier opus n’a jamais été proposé aux joueurs PC), Rockstar Games mettra les petits plats dans les grands. Dans un article publié le 9 octobre 2019, le studio a livré quelques détails sur le portage : des configurations requises aux contenus inédits, en passant par des premières images — magnifiques — et les améliorations graphiques.

Rockstar Games en profite pour rappeler que Red Dead Redemption 2 peut désormais être précommandé via sa propre plateforme de distribution (Rockstar Games Launcher). Jusqu’au 22 octobre, celles et ceux qui en feront l’acquisition recevront deux jeux gratuits.

La version ultime de Red Dead Redemption 2

Rockstar Games l’écrit noir sur blanc : sur PC, Red Dead Redemption 2 sera la version ultime des aventures d’Arthur Morgan. À condition de posséder un ordinateur très puissant, capable d’encaisser les nombreuses améliorations graphiques ajoutées par les développeurs. Au programme : profondeur de champs accrue, lumières de meilleure qualité, occlusion ambiante plus appuyée, pas dans la neige plus réalistes, entre autres détails (reflets, ombres, végétation, fourrures des animaux…) — sans oublier le HDR (peu convaincant sur console), la 4K (et plus), le multi-écran ou encore le framerate. Les captures d’écran parlent d’elles-mêmes et on devine déjà des textures très travaillées. On rappellera quand même que la mouture Xbox One X de Red Dead Redemption 2 était déjà très belle.

Voici les configurations demandées par le jeu :

Configuration minimum Configuration recommandée Système d’exploitation Windows 7 Windows 10 Processeur Intel Core i5-2500K ou AMD FX-6300 Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 5 1500X RAM 8 Go 12 Go Carte graphique Geforce GTX 770 (2 Go) ou Radeon R9 280 (3 Go) GTX 1060 (6 Go) ou Radeon RX 480 (4 Go) Disque dur 150 Go

Du côté des contenus inédits, les joueurs PC pourront découvrir trois quêtes de Chasseur de primes, deux cachettes de gang, deux cartes au trésor, une mission, quatre armes (M1899 Pistol, Evans Repeater, High Roller Revolver et Mat Revolver), quatre chevaux (plus trois variations) et cinq modificateurs. Cela valait le coup de patienter quelques mois supplémentaires.

Crédit photo de la une : Rockstar Games Signaler une erreur dans le texte