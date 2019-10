Rockstar Games a officialisé la date de sortie de la version PC de Red Dead Redemption 2. Rendez-vous le 5 novembre pour le portage tant attendu. En prime, il sera disponible sur Stadia.

Les joueuses et joueurs PC commençaient à trépigner d’impatience. Injustement privés de Red Dead Redemption premier du nom, ils vont bel et bien avoir droit à sa suite, sobrement baptisée Red Dead Redemption 2. Rockstar Games a officialisé la date de sortie du portage très attendu via un article publié le 4 octobre : ce sera pour le 5 novembre. Une version Stadia est également au programme, dès le lancement de la plateforme de Google.

Le Rockstar Games Launcher était donc bel et bien un signe avant coureur. Naturellement, le studio offrira des bonus à celles et ceux qui passeront par son propre canal de distribution. Et pas des moindres : du 9 au 22 octobre 2019, on pourra récupérer deux jeux gratuits à choisir dans une liste (GTA III, GTA : Vice City, GTA : San Andreas, Bully : Scholarship Edition, L.A. Noire : The Complete Edition et Max Payne 3 : The Complete Edition).

Les joueurs Steam devront patienter pour RDR2

Si Rockstar Games privilégie sa propre boutique, Red Dead Redemption 2 sera également disponible ailleurs le même jour, par exemple sur l’Epic Games Store. Les joueurs Steam ? Ils devront patienter jusqu’au mois de décembre pour s’offrir le blockbuster sorti l’année dernière sur PlayStation 4 et Xbox One. Le mode multijoueur Red Dead Online sera bien évidemment inclus.

À noter que les développeurs dévoileront davantage de détails sur le portage le 9 octobre prochain, notamment les configurations recommandées pour profiter du jeu de western dans les meilleures conditions. Sur un PC musclé, Red Dead Redemption 2 devrait briller de mille feux. Des « améliorations graphiques et techniques » sont promises, sans plus de précision pour le moment, ni capture d’écran pour appuyer le gain visuel. Rockstar Games évoque en outre du nouveau contenu pour l’histoire.

