Rockstar a décidé d'avoir sa propre plateforme de distribution sur PC. On y voit un indice de plus pour l'arrivée de Red Dead Redemption 2.

Rockstar Games, studio derrière l’immense succès GTA V, veut d’émanciper à son tour de Steam. Dans un article publié sur son site le 17 septembre 2019, l’entreprise annonce le Rockstar Games Launcher. Il s’agit d’une application disponible uniquement sur Windows permettant d’acquérir et d’accéder plus directement aux jeux développés par Rockstar Games.

Difficile de ne pas y voir un indice supplémentaire pointant vers l’arrivée de Red Dead Redemption 2 sur PC. Sorti en fin d’année dernière sur PlayStation 4 et Xbox One, le jeu de cowboy est particulièrement attendu par la communauté. Et le lancement d’un launcher prouve que Rockstar Games a envie de prendre soin des joueurs PC.

Rockstar Games lance son propre Steam

Si le Rockstar Games Launcher est présenté comme un agrégateur (on peut accéder aux titres achetés physiquement ou depuis les autres plateformes numériques), il comprend bel et bien une boutique. Avec quelques restrictions cependant : il n’y a que sept titres disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les concernés sont : GTA V, Max Payne 3, L.A. Noire, Bully : Scholarship Edition, GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas. On remarquera les absences de GTA IV et des deux premiers Max Payne.

Du côté des prix, on retrouve les mêmes que sur Steam. Par exemple, GTA V est vendu à 29,99 euros sur les deux canaux de distribution. Max Payne 3 : Édition Intégrale fait office d’exception à la règle : 34,95 euros chez Rockstar, contre 34,99 euros sur Steam. À noter que la politique de remboursement est la même qu’ailleurs : on peut récupérer son argent sous 14 jours si on n’a pas joué plus de deux heures.

Pour pousser les joueurs à installer le Rockstar Games Launcher, le studio propose de récupérer gratuitement une copie de GTA : San Andreas (offre à durée limitée). Moderne, l’application intègre des sauvegardes dans le cloud, met à jour automatiquement les jeux et rassemble les dernières actualités de Rockstar Games.

