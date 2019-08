Nintendo a donné un live de 20 minutes pour dévoiler les jeux indépendants qui sortiront sur Nintendo Switch à partir de la rentrée. Beaucoup de surprises !

Côté jeux vidéo, le 19 août n’est pas réservé à Stadia. Nintendo profite de la semaine gamescom pour dévoiler son catalogue de jeux indépendants qui sortiront sur la Nintendo Switch. Voici tous les titres annoncés.

Risk of Rain 2

Le jeu de tir à la troisième personne de Gearbox débarque sur Switch. Il s’agit d’un jeu dans lequel des équipes de joueurs sont téléportées d’un niveau à l’autre et doivent raser des vagues d’ennemis. Le tout, de manière très aléatoire, garantissant challenge… et fun.

Disponible cet été.

Eastward

Un jeu très arcade et très drôle, aux graphismes rétro, le tout dans une ville post-apocalyptique ? C’est Eastward et ça a l’air excellent.

Freedom Finger

Avait-on besoin d’un jeu de tir en scroll horizontal ? OUI ! Le concept de Freedom Finger, qui a l’air bien barré, s’appuie sur la capacité d’utiliser… ses ennemis pour en faire des armes.

Disponible à l’automne.

Röki

Une musique douce. Une jeune héroïne. Des loups. Un mystérieux jeu d’aventure aux graphismes envoutants. Un monstre qui n’a pas l’air sympa du tout. C’est Röki.

Disponible à l’hiver.

Torchlight 2

Diablo 3 s’est fait attendre et il y avait Torchlight. Malheureusement Torchlight 2 n’a pas eu le succès mérité… car Diablo était là. Mais le RPG d’action, ascendant hack n slash, n’en est pas moins excellent. On a hâte de le retrouver sur Nintendo Switch.

Disponible le 3 septembre.

Skater XL

Un jeu de skate aux graphismes dignes de la PlayStation 2. Ça n’a pas l’air très bien, mais les jeux de skate ne sont pas légion, donc on attend de voir.

Disponible « bientôt » (en 2020).

Youropa

Et si la Tour Eiffel était détruite dans une explosion nucléaire et que vous étiez un… truc jaune ?. Qui marche au plafond. Et qui n’a pas peur de la gravité. C’est le concept du puzzle game Youropa, qui semble clairement adapté à la portabilité de la Switch. On attend de voir à quel point le jeu est fun, parce que les graphismes et les animations laissent clairement à désirer.

Disponible cet hiver.

Superhot

On ne présente plus Superhot, le jeu sorti sur toutes les plateformes du monde, même en réalité virtuelle. Le titre d’action au ralenti fera donc un retour sur Switch : on attend de voir si les contrôles ont été adaptés correctement.

Disponible aujourd’hui.

Dungeon Defenders Awakened

Qu’est-ce que c’est que ce clone cheap de Orcs Must Die ?

Disponible en 2020.

The Touryst

Un jeu cubique, dans lequel il faut être en vacances. Visiblement, cela ne tourne pas mal. Sauf quand notre héros se fait attraper par un poulpe géant et se retrouve à assiéger une base alien. Un thème très subanutica pour un jeu de puzzle qui semble miser sa patte graphique sur de jolis éclairages.

Disponible en novembre 2019.

Skellboy

Et si vous étiez un squelette dans un jeu d’arcade en fausse 3D ? Vous pourriez changer d’arme… mais aussi de partie du corps. C’est tout le concept de ce jeu pixélisé qui a l’air particulièrement drôle.

Disponible le 3 décembre 2019

EarthNight

Il y a des dragons moches et une héroïne qui a les mêmes pouvoirs que Sonic, grosso modo. Sauf quand elle plonge dans un environnement en fausse 3D, dans des phases de gameplay d’évitement. On dirait une version complète et scénarisée de Robot Unicorn Attack. Cela a été montré en 2015 à l’E3 et peut-être que ce cocktail détonant se fera une nouvelle place sur Switch.

Disponible en 2019.

Hotline Miami

On ne fera pas l’affront de présenter l’excellentissime Hotline Miami, ni sa suite. Réjouissez-vous : les deux arrivent sur Nintendo Switch. Est-ce qu’il s’agira de la meilleure version du jeu ? Cela sera à voir. La précision du jeu est cruciale et la souris était tout de même très plaisante à utiliser.

Ori and the Blind Forest

C’était le clou du spectacle de Nintendo : le fabuleux Ori and the Blind Forest, de studios de Microsoft, sortira sur la Switch le 27 septembre. Et on ne peut dire qu’une chose : on a extrêmement hâte de remettre les mains dessus, tant le jeu semble adapté aux longues heures, Switch en main, dans un lit.

Le reste

Nintendo a fini par annoncer plusieurs titres qui sortiront à partir de l’automne.

Blasphemous

Close to the sun

Cat Quest II

Spiritfarer

Trine 4 : The Nightmare Prince

Creature in the Well

One Finger Death Punch 2

Best Friend Forever

Phogs !

What The Golf ?

Kine

Hypercharge Unboxed

Northgard

Sparklite

Munchkin : Quacked Quest