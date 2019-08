Dans une interview au Guardian, le créateur de la saga du Trône de Fer est revenu sur le « stress » que lui procurait la série Game of Thrones lorsqu'elle était encore diffusée. Maintenant que la « course » est terminée, il dit se sentir beaucoup plus libre.

George R.R. Martin est vraiment soulagé que la série Game of Thrones soit terminée. L’auteur de la saga du Trône de Fer, qui n’a toujours pas terminé d’en écrire les derniers tomes, a abordé le sujet dans une interview accordée au Guardian le 18 août 2019.

« Il y a quelques années en arrière, si j’avais pu terminer [l’avant-dernier] livre, j’aurais pu garder de l’avance sur la série… Et ce stress était immense », explique-t-il sur la « course » dans laquelle il s’était engagé pour essayer de suivre le rythme de la série.

L’écrivain américain a publié cinq romans sur les sept prévus dans la saga du Trône de Fer — le premier est sorti en 1996. La série Game of Thrones, son adaptation sur HBO, a peu à peu rattrapé l’histoire des livres, jusqu’à la dépasser, ce qui a contraint Martin de communiquer ses idées aux showrunners de la série pour qu’ils puissent la boucler en 2019.

« Ce n’était pas bon pour moi », a-t-il confié. « Ça aurait pu me motiver à écrire plus vite, mais ça m’a en fait ralenti. Chaque jour, je m’asseyais pour écrire, et même si j’avais passé une bonne journée — pour moi, cela signifie écrire trois ou quatre pages — je me disais : ‘Mon dieu, je dois finir le livre. J’ai seulement écrit quatre pages au lieu de 40 pages.’ »

« Je peux aller à mon rythme maintenant »

Et de conclure : « Mais maintenant que la série est terminée, c’est une libération, car je peux aller à mon rythme maintenant. »

Au fil de l’interview, Martin s’est également replongé dans les débuts du succès de ses livres, alors qu’il participait à des conventions de fans et sortait en rencontrer quelques douzaines par soirées. « Je ne peux plus rencontrer de nouveaux fans à présent, car il y en a trop », regrette-t-il.

Le tome 6 du Trône de Fer s’intitulera The Winds of Winter (Les Vents de l’hiver) tandis que le septième et dernier volume s’appellera A Dream of Spring (Un Rêve de printemps). Aucune date de sortie n’a été annoncée : tout juste sait-on que George R.R. Martin est en train de finir le pénultième.