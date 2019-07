De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en août 2019 pour la France.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime Video coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Videodevient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

En août, l’événement Amazon se nomme Carnival Row, un programme original avec Orlando Bloom et Cara Delevingne en têtes d’affiche. Il y aura aussi des documentaires sur le foot et plein de programmes pour rire (ou pas).

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries

Ugly Betty, saisons 1 à 4 — 29 juillet

Une fille pas très jolie tente de s’imposer dans le milieu de la mode, où les apparences sont très importantes. Sous ses airs un peu bateau, la série est une vraie réussite, drôle et bienveillante sans se prendre au sérieux.

Alex, saison 2 — 6 août

Après avoir abattu son coéquipier, un flic aux méthodes discutables veut revenir sur le droit chemin. Il est hélas très vite rattrapé par son passé trouble et ses anciennes fréquentations…

The Terror — saison 2 — 16 août

Dans ce deuxième volet de la série The Terror sous-titré Infamy, on part vers le sud de la Californie où une communauté japonaise vivant dans des camps d’internement est persécutée par un spectre. On a le droit d’avoir peur l’été.

Code Black — saisons 1 à 3 — 26 août

Le quotidien du service des urgences le plus trépidant de tous les États-Unis. Vous vous souvenez d’Urgences ?

Carvinal Row — 30 août

Alors : c’est l’histoire d’un détective humain (Orlando Bloom) qui en pince pour une fée réfugiée (Cara Delevingne) dans un monde fantastique où des créatures mythologiques sont contraintes de s’assimiler en abandonnant certaines de leurs libertés. Voilà voilà.

Films et Documentaires

This is Football — 2 août

Parce que le foot ne s’arrête jamais et parce que les championnats européens reprennent bientôt. Voilà.

Free Meek — 9 août

La vie du rappeur Meek Mill, ex-petit ami de Nicki Minaj s’il vous plaît.

Inside Borussia Dortmund — 16 août

On vous a dit qu’on aimait le foot ? Ce documentaire s’intéresse au club allemand de Dortmund et à la saison 2018/2019.

Humour

Nawell Madani – C’est moi la plus Belge ! — 20 août

Claudia Tagbo – Crazy — 20 Août

Frank Dubosc – A l’état sauvage — 20 août

Gad Elmaleh – Sans Tambour — 20 août

Muriel Robin – Robin revient — 20 août

Palmade/Laroque « Ils se re-aiment » — 20 août

Bigard – Nous les femmes — 20 août

Willy Rovelli -En Encore plus grand — 22 août

Les Duos impossibles de Jérémy Ferrari — 22 août

Crédit photo de la une : Amazon Signaler une erreur dans le texte