Des programmes inédits, des séries cultes, des exclusivités : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue OCS, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement de Orange, cet été 2019 pour la France.

Au milieu de l’ogre Netflix et du challenger Amazon Prime Video, OCS fait sa place grâce à ses grosses exclusivités. Et on ne parle pas uniquement de la série Game of Thrones, dont la huitième saison s’est terminée il y a quelques semaines. La plateforme de l’opérateur Orange diffuse par exemple le catalogue de la chaîne américaine HBO, connue pour ses séries de qualité.

À l’instar de Netflix et Amazon Prime Video, OCS fait évoluer son contenu chaque semaine pour proposer des programmes — nouveaux comme anciens — à ses abonnés. Pour cet été, le bouquet met l’accent sur des séries et des films décrits comme « inédits à la TV ». Soit suffisamment d’arguments pour rester chez soi et éviter la chaleur étouffante de l’extérieur. Notons que OCS propose parfois une diffusion des nouveaux épisodes 24 heures après les États-Unis.

Pour savoir comment souscrire à OCS, on vous explique tout ici. Il n’est pas nécessaire d’être client Orange pour en profiter et les tarifs, selon la formule, sont aux alentours des 10 euros par mois. OCS est accessible sur une multitude d’appareils, y compris des consoles de jeux vidéo.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix, Amazon Prime Video et OCS sont disponibles ici.

Séries

Divorces, saison 3 — 2 juillet

Une mère de famille new-yorkaise dans la force de l’âge tente de repartir de zéro malgré la pression de son ex-mari. C’est un peu la suite de Sex and the City.

Preacher, saison 4 — 5 août

C’est la saison finale. Voilà.

Succession, saison 2 — août

Quel est l’avenir de l’un des plus conglomérats de médias du monde à mesure que le patriarche d’une puissante famille s’en retire ?

The Righteous Gemstones, saison 1 — août

La vie de télévangélistes centrée autour d’un fils qui veut sortir de l’ombre de son père.

Ballers, saison 5 — août

Power, saison 6 — 26 août

Là aussi c’est la fin pour cette série produite par 50 Cent et articulée autour d’un night-club.

Et aussi à la demande : la déjà incontournable Chernobyl, la saison 1 de Warrior et l’intégrale de Sex and the City.

Films

Seven Sisters — 3 juillet

Noomi Rapace, révélée par la saga Millenium, incarne sept sœurs dans un futur où la surpopulation entraîne une politique de naissance unique. Dans le secret le plus total, cette famille doit apprendre à survivre grâce à des astuces, jusqu’à ce que tout soit révélé au grand jour.

Petit Paysan — 3 juillet

C’est l’histoire d’un homme qui veut sauver ses bovins d’une épidémie. La vache…

Millenium : Ce qui ne me tue pas — 17 juillet

Trop occupée à incarner sept personnages dans un autre film, Noomi Rapace cède son costume de Lisbeth Salander à Claire Foy pour une nouvelle fuite vers l’avant de la hackeuse goth’.

Le Grand Bal — 18 juillet

Un immense bal qui dure 7 jours et 8 nuits et pendant lequel des milliers de gens dansent et se croisent. La rêve party.

The Front Runner — 24 juillet

L’histoire vraie de Gary Hart, immense favori pour l’investiture Démocrate de l’élection présidentielle de 1988 mais qui a dû se retirer en raison d’une liaison jugée scandaleuse. Avec DSK Hugh Jackman dans le rôle-titre.

Jumanji : Bienvenue dans la Jungle — 31 juillet

Fausse suite du film culte avec Robin Williams, Jumanji : Bienvenue dans la Jungle associe Dwayne Johnson et Jack Black dans une relecture modernisée. Sans éclat ni fausse note.

CoeXister — 14 août

Un producteur de musique monte un groupe constitué d’un rabbin, un curé et un imam. Il était loin d’imaginer à quel point ils ne sont pas des saints…

Le Flic de Belleville — 21 août

Omar Sy se prend pour Eddie Murphy dans une comédie policière — à la française. Donc pas drôle.

Frères ennemis — 26 août

Deux frères, l’un dealer de drogue, l’autre policier, vont devoir recroiser leur destin alors que tout les oppose désormais.

