Après plusieurs mois de teasing, Niantic a enfin annoncé la date de sortie de Harry Potter : Wizard Unite, mais seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni pour l'instant.

Lors de notre prise en main de Harry Potter : Wizard Unite en mars dernier, Niantic avait refusé de donner un indice sur la date de sortie du jeu. Cette information n’est plus un secret aujourd’hui : le studio a publié le 19 juin une bande-annonce qui indique un lancement le 21 juin sur Android et iOS, soit ce vendredi.

La révélation a donc eu lieu seulement quelques jours avant le lancement du jeu, mais elle n’est pas vraiment surprenante vu les récentes actualités de Niantic. La société a commencé à se montrer très vigilante en attaquant en justice des hackers accusés de pirater ses créations. Une grande session de test était aussi prévue le 18 juin, ce qui laissait entendre qu’une sortie officielle était proche.

Pour rappel, Harry Potter : Wizard Unite est un jeu mobile qui reprend en partie le concept de Pokémon Go. Les joueurs et joueuses devront se balader dans leur ville afin de retrouver des créatures magiques, des objets perdus et des personnages emblématiques de la saga de J.K. Rowling. Il sera aussi question d’affronter les forces du mal à coups de baguettes magiques et d’enquêter sur les origines de la « Calamité », une catastrophe qui a frappé le monde des sorciers.

À quand le lancement en France ?

Si Niantic dit que Harry Potter : Wizard Unite sera disponible vendredi prochain, ce ne sera pas le cas partout. La firme précise dans la description de sa vidéo que la date du 21 juin concerne uniquement les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour ce qui est des autres pays, le studio indique seulement qu’il faudra « garder un œil ouvert quand le jeu sera lancé dans votre région. »

Si on se fie aux dates de sortie internationales de Pokémon Go, le 5 juillet 2016 en Australie et le 25 juillet en France, on peut espérer que le nouveau jeu de la licence Harry Potter ne tardera pas trop à arriver dans l’Hexagone.