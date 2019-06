Plusieurs joueurs ont reçu un mail de Sony indiquant que le prix du PlayStation Plus va être bientôt augmenté.

Sony va encore revoir les tarifs du PlayStation Plus. Dans un sujet publié sur les forums PSN Profiles le 31 mai ou via Twitter, on peut voir que plusieurs joueurs ont reçu un mail confirmant des changements de prix pour le PlayStation Plus. En France, seule la formule mensuelle est concernée. Sony justifie cette décision « en raison des conditions du marché ».

Ainsi, à compter du 1er août prochain, un mois d’abonnement au PlayStation Plus passera de 7,99 à 8,99 euros. Les formules trimestrielle et annuelle resteront respectivement à 24,99 et 59,99 euros. On rappelle que le PlayStation Plus est indispensable pour jouer en ligne sur PlayStation 4 — et bientôt sur PlayStation 5. Il permet aussi de récupérer chaque mois des jeux.

L'offre de 12 mois et celle de 3 mois ne bougent pas celle d'1 mois augmente. Elle passe à 8.99 (on va pas se mentir, ça nous du 9€ le mois). #PlayStationPlus pic.twitter.com/EVAPOjD9i0 — Agent Jensen #TheDivision2 (@YoannRatcliffe) May 31, 2019

Encore une hausse

On se souvient que Sony avait déjà revu ses tarifs à la hausse en 2017 pour s’aligner sur les prix du Xbox Live — l’équivalent chez Microsoft. Ces changements s’accompagnaient d’une astuce dont le constructeur a mis du temps à se rendre compte : aujourd’hui, il vaut mieux s’abonner trois fois un mois que pour un trimestre (3*7,99 soit 23,97 contre 24,99). À partir du 1er août, l’offre trimestrielle redeviendra intéressante (24,99 contre 3*8,99 soit 26,97).

C’est finalement un coup dur pour l’option mensuelle, qui s’apprête à augmenter de deux euros en moins de deux ans. Pour Sony, c’est un moyen de fidéliser les joueurs en les poussant vers les abonnements les plus longs. Chez Microsoft, la formule la moins chère du Xbox Live reste à 6,99 euros et ce prix ne devrait pas bouger.

À cette augmentation qui risque de faire grincer quelques dents s’ajoute la réduction du nombre de jeux gratuits chaque mois. Depuis mars, Sony ne propose plus que deux productions PlayStation 4. En bref, on paie plus cher pour une offre moins garnie.

