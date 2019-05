Game of Thrones s'est achevé cette semaine. Et vous n'avez peut-être plus envie de votre abonnement OCS...

En France, il n’y a qu’un seul bouquet qui diffuse Game of Thrones : OCS, partenaire de HBO. On peut s’y abonner directement depuis le site internet ou via un fournisseur tiers (Canal+, un opérateur télécom…).

Maintenant que le dernier épisode de la série est disponible et que vous l’avez déjà dévoré, vous ne voulez peut-être plus de votre abonnement facturé 9,99 ou 11,99 euros par mois (selon la formule). On vous explique ci-dessous comment faire pour résilier.

Si, à l’inverse, vous souhaitez conserver cette inscription, nous avons dressé une liste des meilleures séries à suivre, disponibles sur la plateforme.

Il est simple de résilier à OCS

Premier point à savoir : OCS fonctionne sur un abonnement mensuel. Il est donc très facile de résilier. En revanche, il faut faire attention à la date à laquelle on met fin à son engagement, l’abonnement étant automatiquement reconduit sans action de votre part. Par exemple, si vous vous êtes abonnés le 3 février et que vous ne voulez plus de OCS en mars, alors il est nécessaire de résilier avant le 3 mars. Sans quoi vous payerez — et resterez abonnés — jusqu’au 3 avril.

En somme, résilier ne sert qu’à empêcher la reconduction automatique de l’abonnement. Vous pourrez continuer à profiter des chaînes OCS jusqu’à la date d’échéance (le 3 mars, dans notre exemple). N’oubliez pas qu’il n’y a pas que Game of Thrones dans la vie.

Pour résilier, il suffit de se rendre sur votre compte et de cliquer sur ‘Annuler mon abonnement’ dans l’onglet ‘Mon compte’. Il n’y a aucune preuve à fournir et la résiliation est sans frais (hormis le mois en cours déjà facturé). Il est possible de se désengager via l’appareil sur lequel on utilise OCS mais pas tous (cela fonctionne sur un iPad, non sur une Apple TV). Le chemin le plus direct passe par le site de OCS.

Notez que cette procédure ne fonctionne que pour une souscription directement auprès de OCS. Si vous passez par un tiers, il faut résilier via le tiers en question. C’est généralement une simple option à décocher dans son compte, sauf en cas d’engagement sur une longue période (exemple : une offre promotionnelle sur un trimestre).

