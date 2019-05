Après les teasers et les bandes annonces, Gearbox a enfin montré du véritable gameplay de Borderlands 3. Voici les cinq nouveautés les plus marquantes de cette présentation.

Comme l’avait promis Gearbox, une première présentation du gameplay de Borderlands 3 a été organisée le 1er mai. Randy Pitchford, le fondateur de Gearbox, a ainsi passé près d’une heure à commenter les phases de jeu apparaissant à l’écran. Visiblement, ce troisième opus ne risque pas de révolutionner la saga : les armes, les explosions et les boss originaux sont toujours de la partie. Cela dit, le studio ne s’est pas contenté de copier Borderlands 2 et a présenté plusieurs nouveautés intéressantes.

Un système de coopération plus équitable

Toute personne ayant joué à un épisode de la franchise Borderlands en coopération connait cette situation : on tombe sur une arme que tout le monde veut et il faut décider qui y a droit. Gearbox a décidé de mettre fin à ce genre de problème dans Borderlands 3. En multijoueur, les participants pourront tous récupérer la même arme sans en priver un de leurs camarades.

Le studio a également mis en place un système d’armes s’adaptant au niveau des personnages. Deux personnes dont les niveaux sont très différents trouveront les mêmes armes, mais avec une puissance adaptée à chacun. Il en va de même pour les ennemis : un personnage expérimenté pourra affronter des adversaires à sa taille, même en rejoignant une partie de niveau moins élevé. Pour les puristes, un option « Classique » est disponible et retire ces nouvelles fonctionnalités.

Une agilité renouvelée

Dans la première partie de la présentation, Randy Pitchford a beaucoup insisté sur « l’agilité » des personnages. Ils sont désormais capables de s’accrocher à des rebords pour grimper (enfin !) mais aussi de glisser. Si cette dernière capacité vous semble familière, c’est normal : elle a récemment été mise en avant dans Apex Legends. Sans atteindre la même vitesse que celles du jeu de Respawn, les glissades de Borderlands 3 semblent ajouter un dynamisme bienvenu dans les combats.

Plusieurs capacités pour les personnages

Afin d’offrir plus de possibilités aux joueurs en terme de combat, Gearbox a abandonné sa politique du « un personnage, une capacité spéciale. » Dans Borderlands 3, chaque « chasseur de l’Arche » aura accès à trois pouvoirs différents au lieu d’un. Autant dire que l’utilisation des diverses capacités devrait décupler le potentiel de destruction de chaque personnage.

Des PNJ vraiment actifs

Les personnages non-joueurs ont toujours eu une utilité très limitée dans les Borderlands. Ils ne servaient généralement qu’à amener les joueurs et joueuses d’un point à l’autre ou n’offraient qu’une aide très limitée. Cela devrait changer avec Borderlands 3 puisque la présentation de gameplay a montré un PNJ (Lilith) ayant un véritable impact sur un combat. Ils seront d’ailleurs capables de réanimer le joueur et vice-versa. On espère juste que ces personnages ne gâcheront pas certaines phases de l’aventure en étant trop puissants (ou pas assez).

La conquête de l’espace et Sanctuary III

La dernière nouveauté est attendue de longue date : Borderlands 3 emmènera les personnages dans l’espace. Depuis la première bande-annonce du jeu, on savait que plusieurs planètes pourraient être visitées. On connait désormais le moyen de transport utilisé : Sanctuary III, un énorme vaisseau spatial.

En plus de permettre aux joueurs de voyager dans la galaxie, l’engin leur sert de hub. On y trouve notamment la chambre du personnage, laquelle peut être personnalisée en accrochant des armes aux murs par exemple. La plupart des personnages emblématiques de la saga, comme Marcus ou Patricia Tannis, se trouvent également à bord. Le Sanctuary III sera donc le lieu à ne pas manquer pour acheter de l’équipement et lancer des quêtes.