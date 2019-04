En pleine partie d'Overwatch, le joueur professionnel Zhang « YangXiaoLong » Zhihao a fait un commentaire déplacé à la streameuse « Aspen », âgée de 17 ans. Résultat : une amende et un avertissement.

Le joueur professionnel d’Overwatch Zhang « YangXiaoLong » Zhihao s’est vu retirer une partie de son salaire pour mauvais comportement. Son équipe, les Chengdu Hunters, a annoncé cette sentence sur Twitter le 16 avril, quelques heure après un commentaire déplacé du joueur envers « Aspen », une streameuse de 17 ans.

Alors qu’elle jouait à Overwatch en live sur Twitch, « Aspen » a reçu un message de Zhang Zhihao. Dans celui-ci, il dit transmettre les paroles de Ding Menghan, un de ses coéquipiers : « Hey Aspen, Ameng dit que tu es sa seconde femme. » À l’écran, on peut voir la joueuse osciller entre la gêne et l’amusement, pour finalement répondre « LUL ». La « blague » n’a en tout cas pas fait rire les dirigeants des Chengdu Hunters, et ils l’ont fait savoir. Selon le communiqué de l’équipe : « YangXiaoLong a été sévèrement réprimandé. Nous lui avons imposé une amende sur son salaire du mois et ses bonus seront réduits. »

Dans les commentaires du tweet, beaucoup d’internautes décrivent la punition comme trop forte. On peut d’abord expliquer cette lourde amende en rappelant que « Aspen » n’a que 17 ans. Dire à une personne qu’elle est « la seconde femme » de quelqu’un n’est déjà pas approprié, et c’est encore moins le cas avec une mineure.

Il est également possible que les Chengdu Hunters aient jugé bon de faire de « YangXiaoLong » un exemple. L’équipe a indiqué qu’elle allait « éduquer minutieusement chacun de ses joueurs afin d’éviter que ce genre d’accident se produise à nouveau. » Avec cette sentence, le club montre déjà qu’une telle remarque, qui peut potentiellement mettre mal à l’aise une joueuse ou un joueur, peut avoir des conséquences.

