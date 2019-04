Le mode créatif de Fortnite a séduit énormément de joueurs, ce qui montre que le jeu va bien au-delà du succès de son Battle Royale.

Dans l’imaginaire collectif, le nom Fortnite est le plus souvent associé à son mode Battle Royale, qui permet à 100 joueurs et joueuses de s’affronter sur une île jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un vainqueur. Mais pour son studio créateur, Epic Games, Fortnite va beaucoup plus loin que ça. Et les chiffres semblent lui donner raison.

Son CEO Tim Sweeney a révélé à Business Insider à la mi-mars 2019 que le nouveau Mode Créatif du jeu avait déjà été visité par 100 millions de joueurs, alors qu’il n’existe que depuis quatre mois. Sachant que Fortnite compte 250 millions de joueurs, cela signifie que plus d’un tiers a déjà testé un mode dans lequel il n’y a aucun combat.

Fortnite veut aller « au-delà d’un simple jeu »

Début décembre 2018, Epic Games a lancé ce nouveau mode dans lequel les joueurs ne doivent pas se battre : ils doivent juste laisser libre cours à leur imagination et ériger les structures les plus impressionnantes. « Imaginez un endroit où c’est vous qui créez les règles avec les gens et les choses que vous aimez. Appropriez-vous votre île et commencez à créer ! » décrit le site d’Epic.

Pour convaincre les fans du Battle Royale d’aller faire un tour du côté du mode créatif, Fortnite a multiplié les initiatives : il y notamment des challenges « créatifs » qui permettent de gagner plus d’expérience, mais aussi l’arrivée du Bloc, une zone sur l’île de Fortnite qui incorpore chaque jour une nouvelle création d’un gamer réalisée dans le Mode Créatif et sélectionnée par Epic Games.

« Nous constatons qu’au fur et à mesure que Fortnite évolue, il est en train d’aller au-delà du simple jeu », a affirmé Sweeney à Business Insider. Alors que tous les autres éditeurs ont sorti, ou sont en train de plancher, sur « leur Battle Royale », Epic Games pense déjà au coup d’après. Le 4 février dernier, Fortnite a ainsi hébergé le tout premier concert virtuel en direct, par le producteur et DJ Marshmello, qui aurait rassemblé près de 10 millions de joueurs et joueuses.

Sur YouTube, on trouve de nombreuses vidéos de streamers qui détournent ce nouveau Mode Créatif pour inventer leurs propres règles, comme une partie géante de cache-cache, ou encore une course « à la Mario Kart ».

Fortnite n’est pas qu’un jeu, il s’agit d’un endroit, écrivait fin 2018 le site tech Charged, qui montrait comment des jeunes ados adoraient se retrouver en ligne sur le jeu, pas forcément pour être les meilleurs, mais juste pour passer du temps ensemble et discuter. « Fortnite a la communauté de joueurs la plus positives qui ait jamais émergé d’un jeu vidéo » a commenté Sweeney, « je pense que c’est à moitié grâce à cette super communauté, et à moitié grâce au ton du jeu ». Ce qui n’empêche pas le jeu d’être sujet aux gaffes et dérapages.

