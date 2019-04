Les aléas des négociations des droits obligent Amazon à retirer certains titres de sa plateforme vidéo. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être supprimés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus disponibles à partir d'avril 2019.

À l’instar de Netflix, Amazon subit les aléas des négociations et doit parfois se résoudre à retirer des films et des séries qui ne lui appartiennent pas. Ainsi, on peut se réveiller du jour au lendemain avec des mauvaises surprises.

Voilà pourquoi, dans son programme des sorties de chaque mois, Amazon précise les contenus qui seront supprimés de sa plateforme vidéo. Sauf mention contraire, ils sont tous retirés le dernier jour du mois. Vous avez donc encore quelques jours devant vous pour en profiter.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Amazon Prime Video. Pour le moment, la liste est exhaustive.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter.

Séries Séries

Les petits meurtres d’Agatha Christie, saisons 1 & 2 – 30 avril

Énième adaptation des enquêtes d’Agatha Christie.

Section de recherches, saisons 1 à 11 – 30 avril

‘Je suis un agitateur… un provocateur… un animal. My name is Jean-Pascal‘. Eh oui, Jean-Pascal de Starac’ a joué dans cette série policière diffusée sur TF1.

Films Films

Spider-Man – 30 avril

Avant les errements de Sony Pictures avec The Amazing Spider-Man et l’intégration dans le MCU en partenariat avec Disney/Marvel, il y a eu la trilogie de Sam Raimi. Elle est sortie à une époque où le genre super-héros tâtonnait encore. À bien des égards, Spider-Man est un film qui porte la patte de son réalisateur. Un must.

Da Vinci Code – 30 avril

Adaptation du roman éponyme de Dan Brown, Da Vince Code réunit Tom Hanks et Audrey Tautou autour d’une enquête religieuse pleine d’énigmes.

Aloha – 30 avril

Cameron Crowe (Jerry Maguire, Vanilla Sky) confronte Emma Stone, Rachel McAdams et Bradley Cooper dans un triangle amoureux. Tout ça pour que le beau gosse finisse avec Lady Gaga dans A Star is Born.

