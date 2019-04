De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en avril 2019 pour la France.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

Ce mois d’avril, la plateforme fait une fois encore la part belle aux séries avec des contenus particulièrement attendus, notamment des nouveaux épisodes pour The Tick et Marvel’s Cloak & Dagger. On notera par ailleurs l’arrivée des 14 premières saisons de Grey’s Anatomy.

L’abonnement Amazon Prime Video est contenu dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie.

Séries Séries

Fear the Walking Dead, saison 4 – 1er avril

Les zombies sont de retour le 1er avril sur Amazon Prime Video — et ce n’est pas un poisson. Pour rappel, Fear the Walking Dead est un spin-off de la série adaptée des comics signés Robert Kirkman.

The Tick, saison 2 – 5 avril

Vous aimez l’humour et les superhéros ? Eh bien vous allez aimer The Tick, où un type s’improvise justicier. Déguisé en mite.

Marvel’s Cloak & Dagger, saison 2 – 5 avril (vostf, un épisode chaque semaine)

Vous aimez les superhéros, mais pas forcément l’humour ? La série Marvel’s Cloak & Dagger est faite pour vous.

Les Bracelets Rouges, saison 2 – 10 avril

Centrée sur des adolescents atteints d’une maladie grave, l’histoire des Bracelets Rouges continue de faire couler des larmes sur Amazon.

The Bold Type, saison 3 – 10 avril (vostf, un épisode chaque semaine)

Trois femmes tentent de se faire une place dans le milieu compliqué de la presse. The Bold Type s’inspire de la vie de Joanna Coles, ex-rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan.

Diablo Guardian, saison 2 – 12 avril

Bosch, saison 5 – 19 avril

Les tribulations d’un détective aux homicides à Los Angeles. L’une des séries phares d’Amazon.

Grey’s Anatomy, saison 1 à 14 – 29 avril

Sortez les mouchoirs. La meilleure série hospitalière depuis Urgences et H.

En bonus : la saison 3 de The Grand Tour se termine le 12 avril et un épisode de la saison 2 de American Gods est diffusé chaque lundi jusqu’au 29.

Films Films

The Little Vampire 3D – 1er avril

Un enfant se lie d’amitié avec un jeune vampire pour vivre de grandes aventures. Non, ce n’est pas un remake de Twilight.

A.I. Rising – 18 avril

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE FILM.

The Upside – 18 avril

Vous connaissez Intouchables avec Omar Sy ? C’est la même chose sans Omar Sy.

